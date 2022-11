نيللي كريم حامل في طفلها الخامس.. أول تعليق من زوجها هشام عاشور على الأمر!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - تحدث الفنان ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور في لقاء مصور عن تعاونه مع زوجته نيللي كريم من خلال عمل جديد فني جديد هو “روز وليلى“.

كشف هشام عاشور عن شخصيته خلال العمل قائلًا “أجسد شخصية رجل لا يتحمل المسؤلية.. والعمل مع نيللى ممتع وهى تضيف لأى فنان يقف أمامها”

هشام عاشور يتحدث عن حمل نيللي كريم

تطرق هشام عاشور لحياته الشخصية وتحدثت عن أمنيته ليكون أب قائلا “والله ممكن يارب قريب إن شاء الله”، وأثار هذا التصريح حالة من الجدل حول حمل نيللي كريم في طفلها الخامس.

علق هشام عاشور على شائعات انفصاله عن نيللي كريم، وأكد أن السوشيال ميديا هي السبب وراء انتشار هذه الشائعات، وقال أن أفضل طريقة للتعامل مع هذه الأخبار هي التجاهل التام.

شائعات في حياة نيللي كريم

وكانت النجمة نيللي كريم قد تصدرت مؤشر البحث جوجل بعد انتشار شائعات انفصالها عن زوجها هشام عاشور خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وردَّت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك» على شائعات انفصالها عن زوجها هشام عاشور، والتي انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نيللي كريم صورةً تجمعها بزوجها هشام عاشور، واكتفت بوضع إيموجي قلب على الصورة، في إشارة إلى شائعات انفصالهما.

وفي العام الماضي انتشرت شائعات حمل الفنانة نيللي كريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا إنها نفت ذلك وقتها من خلال لقاء تلفزيوني لها مؤكدة بأن أنباء حملها ليست صحية مضيفة:” يمكن أكون تخنت شوية وهذ الأمر طبيعي وأخر همي الشائعات التي التي تظهر من حين لأخر.

وفي وقت سابق انتشر شائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي تزعم بوجود خلاف بين نيللي كريم مع المخرجة كاملة أبو زكري الأمر الذي جعلها تعتذر عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل “100 وش” إلا أنها نفت هذه الئائعاتمن خلال لقاء تلفزيوني لها قائلة: “لا يوجد خلاف” وأضافت:”عمر ما كان فيه خلاف وربنا ما يجيب خلاف.

مسلسل روز وليلى

مسلسل “روز وليلى” هو أحدث اعمال نيللي كريم وتقوم في ببطولة ثنائية مع النجمة الكبيرة يسرا والمقرر عرضه على منصة شاهد VIP.

يضم مُسلسل “روز وليلى” نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً في بطولة مشتركة، وهو من إنتاج “استوديوهات MBC“، الذراع الإنتاجية لـ “مجموعة MBC” والمتخصصة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية النوعية.

كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال (“Mad Dogs” و “Ana” و “Pelican Blood”)، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل (“Mad Dogs” و “Cardella” و “On the Way to Denmark” وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبورزق

يُعرض “روز وليلى” على “شاهد VIP” في الربع الأخير من العام الحالي 2022، ويأتي ضمن عشر حلقات تمتد كل منها على مدى نحو ساعة تلفزيونية

