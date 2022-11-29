كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - استعادت الفنانة نبيلة عبيد زكريات مشاركتها بفيلم “حارة برجوان” وأحد المشاهد التي جمعتها بالفنان الراحل فؤاد خليل .
نشرت نبيلة عبيد مقطع فيديو من الفيلم عبر حسابها على موقع “انستجرام” تضمن هذا المشهد التي ظهرت به وهي تضرب الفنان فؤاد خليل بقوة .
وعلقت الفنانة المصرية على الفيديو قائلة: “يا عيني فؤاد خليل الله يرحمه أخد مني علقة ساخنة بجد في مشهد كان حقيقي ومش مجرد تمثيل بناء على أوامر من المخرج حسين كمال” .
تابعت نبيلة عبيد: “حارة برجوان، رواية إسماعيل ولي الدين والسيناريو و الحوار للكاتب مصطفى محرم .. مساكم بعطر النرجس” .
يذكر أن فيلم حارة برجوان تم عرضه في عام 1989، وشارك في بطولته كلا ن الفنانين: نبيلة عبيد، يوسف شعبان، أحمد عبد العزيز، فؤاد خليل، حمدي غيث، نهى العمروسي وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر نبيلة عبيد عن هذا الفنان: “أخد مني علقة سخنة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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