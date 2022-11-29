نبيلة عبيد عن هذا الفنان: “أخد مني علقة سخنة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - استعادت الفنانة نبيلة عبيد زكريات مشاركتها بفيلم “حارة برجوان” وأحد المشاهد التي جمعتها بالفنان الراحل فؤاد خليل .

نشرت نبيلة عبيد مقطع فيديو من الفيلم عبر حسابها على موقع “انستجرام” تضمن هذا المشهد التي ظهرت به وهي تضرب الفنان فؤاد خليل بقوة .

وعلقت الفنانة المصرية على الفيديو قائلة: “يا عيني فؤاد خليل الله يرحمه أخد مني علقة ساخنة بجد في مشهد كان حقيقي ومش مجرد تمثيل بناء على أوامر من المخرج حسين كمال” .

تابعت نبيلة عبيد: “حارة برجوان، رواية إسماعيل ولي الدين والسيناريو و الحوار للكاتب مصطفى محرم .. مساكم بعطر النرجس” .

يذكر أن فيلم حارة برجوان تم عرضه في عام 1989، وشارك في بطولته كلا ن الفنانين: نبيلة عبيد، يوسف شعبان، أحمد عبد العزيز، فؤاد خليل، حمدي غيث، نهى العمروسي وغيرهم .