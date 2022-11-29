شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس فتحى تحيى حفلاً على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاح حفلها الغنائي في مدينة صلالة في عمان، أحيت الفنانة بلقيس حفلاً بمسرح المجاز بالشارقة، قدمت خلاله باقة متنوعة من أغانيها التى تفاعل معها الجمهور من بينها ميدلي مصري بغناء " الغزالة رايقة و مزاجنجي و دبلوماسي"، ولأول مرة شاركت بلقيس أحد جمهورها من الحاضرين للحفل الغناء بعد أن طلب صعوده على خشبة المسرح.

وتعيش بلقيس حالة من النشاط الفني بعد تقديمها عدد من حفلات الخليج خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، حيث تستعد لتقديم عدة حفلات غنائية خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، من خلال إحياء حفله غنائي يوم 3 ديسمبر بمدينة العين بدولة الإمارات، ثم تتجه إلى المملكة العربية السعودية لتقديم حفل غنائي بمدينة جدة يوم 5 ديسمبرعلى هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولى، لتغادر المملكة لإحياء حفل غنائي يوم 6 ديسمبر ضمن مهرجان إريفيا (ميدل بيست) على هامش مونديال كأس العالم.

وحتى الآن لم يتم الإعلان النهائي عن إحياء بلقيس لحفل نهائي كأس العالم المقام حالياً، وهو ما سيكشف عنه خلال الأيام القليلة المقبة.

بلقيس قدمت الأغنية الدعائية لكأس العالم "Light The Sky" مع عدد من المطربين من بينهم نورا فتحي ورحمه رياض.

آخرأغنيات بلقيس فتحى كانت " أمام مرايتي" والتى طرحت منذ أسبوعين وحققت رواجاً كبيراً على منصات السوشيال ميديا وارتفعت نسبة المشاهدة إلى 4 ملايين على موقع يوتيوب، وأخر أغنية قدمتها باللهجة المصرية كانت "مزاجنجي" من كلمات ملاك عادل والحان تامر يحيى، و"مزاجنجي" هي ثالث أغنياتها باللهجة المصريه خلال عام واحد بعد "دبلوماسي" و " ونتدلع ".