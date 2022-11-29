شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى لتليفزيون ”الخليج 365”: الفلوس والشهرة لا تصنع ولاد الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الملحن عزيز الشافعى عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة "ولاد الناس" التي طرحها مؤخراً على يوتيوب، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع وسام عبد المنعم، وحل الشافعى ضيفاً على برنامج برنامج "ملوك الترند " الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365 ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله وكشف العديد من الأمور الفنية والغنائية.

وأكد الشافعى أنه حينما فكر في تقديم أغنية بصوته، قرر أن تكون خارج الصندوق ومختلفة، وبعيدة عما يقدمه مع المطربين، مضيفاً أنه قبل اتخاذ هذا القرار قام بعرض أغنية "ولاد ناس" على عدد من أصدقائه المقربين مثل المنتج نصر محروس والشاعر تامر حسين الذين أثنوا عليها وشجعوه على تقديمها بصوته.

وأشار الشافعى إلى أنه لا ينافس المطربين بهذه الأغنية وإنما سيستمر في تقديم العمل الذى يحبه وناجح فيه وهو التلحين، ولكنه فى نفس الوقت قدم هذه الأغنية حتى يرضى المطرب الذى بداخله، لأن كل ملحن داخله مطرب، موضحاً أن كلمات أغنية "ولاد ناس" تعبر عن واقع في الحياة، لأن ولاد الناس في هذا الزمن قليلين على حد وصفه، لافتاً أن الفلوس والشهرة لا تصنع ولا ناس جدعان في المقابل هناك ناس جدعان وطيبين.

وتقول كلمات أغنية ولاد ناس:"شوفنا الجدعان و شوفنا الصاحب الخوان.. وعرفنا ولاد الناس وعرفنا بشر رخاص..شوفنا الإنسان إزاي على أخوه الإنسان بيدوس.. ناس علّتهم فلوس ، لكن واطيه النفوس..لفينا أمصار وتعبنا كتير وأهو ده اللي صار..الأحلام كتار بس الأيام قصار..وتضيق علينا الدنيا ف ثانية وتفضل واسعه الدار..درنا ف مدار غدار عيني عالزمن لو دار..أبويا.. دبرني يا أبويا.. ياما شوفت وحوش ووشوش كدابه مدهونه بوية".