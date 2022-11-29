شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جيرارد باتلر بـ "كرش" خلال أحدث ظهور لنجم أفلام الأكشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجم جيرارد باتلر أثناء سيره في شوارع سوق ماليبو بصحبة صديقته، إلا أن اللافت للنظر هو زيادة وزن الممثل الشهير، حيث لوحظ انتفاخ بطنه وعلامات "الكرش" بارزة بصورة واضحة مثلما نشر تقرير موقع الديلى ميل.

وهو الأمر الذى يعد غريباً على نجم ارتبط فى أذهان متابعيه بتأدية مشاهد الأكشن والحركة، وآخرها حينما طرحت الشركة المنتجة لفيلم PLANE التريلر الرسمي للفيلم الذى يضم عددا كبيرا من النجوم على رأسهم نجم أفلام الأكشن جيرارد باتلر، والذى يعتبر من أشهر الممثلين على مستوي العالم في لعب أفلام الحركة القتالية، بعد سلسلة من الأعمال الناجحة منها Angel Has Fallen، وغيرها من الأعمال، الذى ظهر فيها وهو ينقذ البيت الأبيض ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعدما وقع فى يد عصابة من الكوريين.

وأظهر البرومو مدي تطور أحداث الفيلم الذى يتطرق إلى قصة طيار يلعب شخصيته جيرارد باتلر، وفجأة تقع الطائرة في منطقة ما، ويقع الركاب في أزمة عقب خطفهم، الأمر الذى جعل الطيار يحاول بكل الطرق إنقاذهم مثلما يظهر في البرومو.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال جيرارد باتلر هو بطولته لفيلمه الجديد "قندهار"، والذى يحمل توقيع المخرج ريك رومان ووه.

كما ارتبط باتلر خلال العام الجاري وتحديداً فى شهر فبراير بزيارة مصر، إذ جاء فى مفاجأة خلال رحلة استغرقت أيام سافر فيها إلى اسوان، كما حرص على زيارة اهرامات الجيزة وقتها.