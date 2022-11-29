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كانى ويست يخرب حذاء بقيمة 1100دولار ليعلن مقاطعته للعلامة Balenciaga.. صور

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القاهرة - سامية سيد - بعد أن رفضت زوجته المنفصلة عنه كيم كارداشيان قطع العلاقات معBalenciaga ، كشف كاني ويست عن موقفه من خلال إخفاء شعار العلامة التجارية، حيث شوهد الفنان البالغ من العمر 45 عامًا في لوس أنجلوس مرتديًا سترة للعلم الأمريكي وزوجًا من أحذية Balenciaga بقيمة 1100 دولار مع ملصق كتب عليه "YE24".غطي به شعار العلامة

After his estranged wife Kim Kardashian refused to cut ties with Balenciaga following their BDSM child images controversy, Kanye West has made a statement by covering up their logo with his own

جاء ذلك بعد أن انتقدت كيم لعدم تحدثها علانية ضد علامة الأزياء الإسبانية الراقية، كما قال كاني في تصريحات لموقع TMZ: 'هذا يظهر لك فقط أن جميع المشاهير مسيطر عليهم. أنت لا ترى أي مشاهير يتحدثون عن وضع بالنسياجا".

The 45-year-old artist was seen out in Los Angeles on Sunday sporting a US flag jacket and pair of $1,100 Balenciaga rainboots with the branding covered by a sticker which read 'YE24'

ومن جانبها، أصدرت دار الأزياء العالمية Balenciaga بيانًا مطولًا حول أزمتها الأخيرة، حيث زعمت فيه أنها لا تتحكم في الدعائم المستخدمة في حملتها الإعلانية لربيع 23 حيث تم تصوير نسخة مطبوعة من حكم SCOTUS بشأن الدعاية التي استخدم فيها  للأطفال خلف حقيبة يد ، بعد تقديم إشعار بأنها تخطط لمقاضاة الشركة المسؤولة.

بالنسياجا تعتذر عن استخدام الاطفال في حملتها الاعلانية
بالنسياجا تعتذر عن استخدام الاطفال في حملتها الاعلانية

رفعت دار الأزياء الإسبانية دعوى قضائية ضد شركة إنتاج الإعلانات North Six Inc. ، بالإضافة إلى مصمم الأزياء نيكولاس دي جاردينز وعلامته التجارية الخاصة لإدراج صور لوثائق قانونية في قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن قوانين استغلال الأطفال في المواد بالحملة الإعلانية.

In an Instagram statement on Monday, Balenciaga once again doubled down on the claim that it had nothing to do with the SCOTUS ruling making it into the shot that ended up on its website

جاءت الضجة حول الحملة بعد أيام من استدعاء العلامة التجارية بسبب حملة إعلانية منفصلة كانت من صنعها بالكامل ، والتي أظهرت أطفالًا صغارًا يتظاهرون مع دمى الدببة.

وفي بيان على Instagram ضاعف Balenciaga مرة أخرى الادعاء بأنه لا علاقة له بحملة SCOTUS الذي الذي تسبب في الأزمة، وتابع البيان: "نتحمل المسؤولية الكاملة عن افتقارنا إلى الإشراف والسيطرة على المواد الاعلانية وكان بإمكاننا فعل الأشياء بشكل مختلف"، واعتذرت Balenciaga عن الإعلانات وقامت بإزالتها من موقعها. ومع ذلك ، فهي تسعى إلى إلقاء اللوم على  SCOTUS  بالتحديد نيكولاس ديس جاردينز.

وكانت قد خرجت كيم كارداشيان عن صمتها معبرةً عن تقديرها لحذف العلامة التجارية لصور الإعلان، وحسب ما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانى، علقت كيم على الحملة الإعلانية بتغريدة قالت فيها: "لقد التزمت الصمت طوال الأيام الماضية، ليس لأننى لم أشعر بالاشمئزاز والغضب من حملة بالنسياجا الأخيرة، ولكن لأننى كنت بحاجة لفرصة التحدث مع فريقهم لأفهم بنفسى كيف لهذا أن يحدث".

 

كيم كاردشيان

كيم كاردشيان

وأضافت كيم "كأم لأربعة أطفال صدمتنى الصور المزعجة سلامة الأطفال يجب أن تحظى بأعلى درجات الاحترام وأى محاولات لتطبيع الإساءة للأطفال من أى نوع لا يجب أن يكون لها مكان فى مجتمعنا".

Kim initially issued a statement on her Instagram Stories account on Sunday night

وعلى الرغم من إساءة بالنسياجا للأطفال فى الإعلان، إلا أنها عبّرت عن تقديرها لحذف العلامة التجارية لصور الحملة، وعلقت: "أقدر حذف بالنسياجا لصور الإعلان وتقديمهم الاعتذار.. بعد تواصلى معهم، أعتقد أنهم تفهموا مدى جدية القضية وسيتخذون الإجراءات الضرورية لعدم تكرار هذا الأمر مجدداً"، وقالت عن عقدها مع العلامة التجارية "أقوم بتقييم علاقتي المستقبلية مع بالنسياجا، واستناداً لمدى استعدادهم لقبول المحاسبة لشىء لا يجب أن يحدث أبداً من البداية، والإجراءات التي أتوقع أن أرى أنهم يتخذوها لحماية الأطفال".

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ورغم ذلك استغرب أحد المغردين كيف يمكن لكيم أن تبرر لهم ما فعلوه، وكيف تستطيع أن تستمر معهم وهي أم لأربعة أطفال، وهذه التغريدات وغيرها هاجمت موقف كيم كارداشيان الذي اعتقد العديد بأنها ستأتي بلهجة أعلى وربما تنسحب من التعاون مع العلامة التجارية.

وكانت Balenciaga قد تقدمت بدعوى قضائية بقيمة 25 مليون دولار ضد شركة الإنتاج North Six, Inc والمصمم نيكولاس دي جاردين وعلامته التجارية بشأن إدراج وثائق قانونية من المحكمة العليا تبيح الاستعانة بأطفال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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