شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يخرب حذاء بقيمة 1100دولار ليعلن مقاطعته للعلامة Balenciaga.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن رفضت زوجته المنفصلة عنه كيم كارداشيان قطع العلاقات معBalenciaga ، كشف كاني ويست عن موقفه من خلال إخفاء شعار العلامة التجارية، حيث شوهد الفنان البالغ من العمر 45 عامًا في لوس أنجلوس مرتديًا سترة للعلم الأمريكي وزوجًا من أحذية Balenciaga بقيمة 1100 دولار مع ملصق كتب عليه "YE24".غطي به شعار العلامة

جاء ذلك بعد أن انتقدت كيم لعدم تحدثها علانية ضد علامة الأزياء الإسبانية الراقية، كما قال كاني في تصريحات لموقع TMZ: 'هذا يظهر لك فقط أن جميع المشاهير مسيطر عليهم. أنت لا ترى أي مشاهير يتحدثون عن وضع بالنسياجا".

ومن جانبها، أصدرت دار الأزياء العالمية Balenciaga بيانًا مطولًا حول أزمتها الأخيرة، حيث زعمت فيه أنها لا تتحكم في الدعائم المستخدمة في حملتها الإعلانية لربيع 23 حيث تم تصوير نسخة مطبوعة من حكم SCOTUS بشأن الدعاية التي استخدم فيها للأطفال خلف حقيبة يد ، بعد تقديم إشعار بأنها تخطط لمقاضاة الشركة المسؤولة.



بالنسياجا تعتذر عن استخدام الاطفال في حملتها الاعلانية

رفعت دار الأزياء الإسبانية دعوى قضائية ضد شركة إنتاج الإعلانات North Six Inc. ، بالإضافة إلى مصمم الأزياء نيكولاس دي جاردينز وعلامته التجارية الخاصة لإدراج صور لوثائق قانونية في قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن قوانين استغلال الأطفال في المواد بالحملة الإعلانية.

جاءت الضجة حول الحملة بعد أيام من استدعاء العلامة التجارية بسبب حملة إعلانية منفصلة كانت من صنعها بالكامل ، والتي أظهرت أطفالًا صغارًا يتظاهرون مع دمى الدببة.

وفي بيان على Instagram ضاعف Balenciaga مرة أخرى الادعاء بأنه لا علاقة له بحملة SCOTUS الذي الذي تسبب في الأزمة، وتابع البيان: "نتحمل المسؤولية الكاملة عن افتقارنا إلى الإشراف والسيطرة على المواد الاعلانية وكان بإمكاننا فعل الأشياء بشكل مختلف"، واعتذرت Balenciaga عن الإعلانات وقامت بإزالتها من موقعها. ومع ذلك ، فهي تسعى إلى إلقاء اللوم على SCOTUS بالتحديد نيكولاس ديس جاردينز.

وكانت قد خرجت كيم كارداشيان عن صمتها معبرةً عن تقديرها لحذف العلامة التجارية لصور الإعلان، وحسب ما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانى، علقت كيم على الحملة الإعلانية بتغريدة قالت فيها: "لقد التزمت الصمت طوال الأيام الماضية، ليس لأننى لم أشعر بالاشمئزاز والغضب من حملة بالنسياجا الأخيرة، ولكن لأننى كنت بحاجة لفرصة التحدث مع فريقهم لأفهم بنفسى كيف لهذا أن يحدث".

كيم كاردشيان

وأضافت كيم "كأم لأربعة أطفال صدمتنى الصور المزعجة سلامة الأطفال يجب أن تحظى بأعلى درجات الاحترام وأى محاولات لتطبيع الإساءة للأطفال من أى نوع لا يجب أن يكون لها مكان فى مجتمعنا".

وعلى الرغم من إساءة بالنسياجا للأطفال فى الإعلان، إلا أنها عبّرت عن تقديرها لحذف العلامة التجارية لصور الحملة، وعلقت: "أقدر حذف بالنسياجا لصور الإعلان وتقديمهم الاعتذار.. بعد تواصلى معهم، أعتقد أنهم تفهموا مدى جدية القضية وسيتخذون الإجراءات الضرورية لعدم تكرار هذا الأمر مجدداً"، وقالت عن عقدها مع العلامة التجارية "أقوم بتقييم علاقتي المستقبلية مع بالنسياجا، واستناداً لمدى استعدادهم لقبول المحاسبة لشىء لا يجب أن يحدث أبداً من البداية، والإجراءات التي أتوقع أن أرى أنهم يتخذوها لحماية الأطفال".

ورغم ذلك استغرب أحد المغردين كيف يمكن لكيم أن تبرر لهم ما فعلوه، وكيف تستطيع أن تستمر معهم وهي أم لأربعة أطفال، وهذه التغريدات وغيرها هاجمت موقف كيم كارداشيان الذي اعتقد العديد بأنها ستأتي بلهجة أعلى وربما تنسحب من التعاون مع العلامة التجارية.

وكانت Balenciaga قد تقدمت بدعوى قضائية بقيمة 25 مليون دولار ضد شركة الإنتاج North Six, Inc والمصمم نيكولاس دي جاردين وعلامته التجارية بشأن إدراج وثائق قانونية من المحكمة العليا تبيح الاستعانة بأطفال.