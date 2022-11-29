“حرباية وحقودة”.. لن تتوقعوا كيف انتقمت أنغام من تحية كاريوكا بعدما شتمتها على الهواء!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - كثير من الفنانين والمشاهير، ينسون في بعض الأوقات، أن الكاميرات مسلطة عليهم طوال الوقت، وأنهم لابد من أن يكونوا متحفظين في التعبير عن غضبهم، خاصة وأن الخلافات والخصومات بين الفنانين متواجدة في الوسط الفني طوال الوقت.

ومن بين هؤلاء المطربة أنغام، والفنانة الراحلة تحية كاريوكا، اللتين دار بينهما خلافا قديما، فكلتا الفنانتين وجهت «شتيمة للأخرى» للأخرى على الهواء مباشرة.

شتيمة تحية كاريوكا لـ أنغام على الهواء

حيث وجهت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا في لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامية «هالة سرحان»، شتيمة قوية للمطربة أنغام، بسبب علاقتها مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان، ما سبب صدمة كبيرة للأخيرة، حيث لم تتمالك كاريوكا نفسها، ولم تنتبه لكونها من المشاهير وعلى الهواء مباشرة، وكان تركيزها فقط على خلافها مع أنغام.

تحية كاريوكا وأنغام

رد متلوي من انغام على تحية كاريوكا

دارت الأيام، واستضافت الإعلامية هالة سرحان، المطربة أنغام، وكان بينهما حوار تليفزيوني، سألتها خلاله هالة سرحان، عن رأيها في شتيمة تحية كاريوكا لها، وجاء ردها معبرًا عن صدمتها وحزنها من هذه الشتيمة، لكنها كانت تعذرها عليها.

تعليق الجمهور على رد أنغام

«أتوجعت أوي من كلامها، لكن أعذرها، فهي أكبر من أمي» هكذا ردت أنغام على شتيمة تحية كاريوكا لها، وهو الرد الذي وجده بعض المعلقين رد متلوي، حيث علقوا: «أنغام حرباية وماتعرفش تسامح أبدًا».

وعلق أخرون على رد أنغام على شتيمة تحية كاريوكا قائلين: «أنغام تعمدت تنتقم من كاريوكا وقالت أكبر من أمي ومقالتش في عمر أمي، وكأنها بتقول عليها بتخرف».

تحية كاريوكا

الراقصة والفنانة تحية كاريوكا، التي بدأت شهرتها عام 1940، عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية في أحد عروش فرقة بديعة مصابني، وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلك، حتى أنها لازمت أسمها، حيث كان اسمها الحقيقي بدوية تحية محمد على النيداني كريم.

من هي أنغام؟

المطربة انغام هي أبنة الموسيقار محمد علي سليمان، وعمها هو الفنان عماد عبد الحليم، وكانت قد تزوجت من مهندس الصوت المصري مجدي عارف، وانجبت أبنها عمر، ثم تزوجت بعد ذلك الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي، عام 2004، بعد علاقة عمل، وأنجبت أبنها الثاني عبد الرحمن، وأنتهى الزواج بخلعها له بعد 3 سنوات.

في عام 2014، تم نشر عقد زواج رسمي مع الفنان أحمد عز، موضحين أن سرية الزواج كانت بسبب خلافات مع طليقها بسبب حضانة طفليها، حيث كان الزواج عام 2011، وانفصلا في نفس عام اعلان الزواج عام 2014.

في عام 2019 أعلنت وسائل الاعلام تزوج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، اللذان أعلنا انفصالهما الرسمي في مارس 2020.

محمد علي سليمان يعلن موعد خروج إبنته “أنغام” من المستشفى

هذا وقد أعلن الموسيقار محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام خروج المطربة من المستشفى في غضون يومين، موضحًا: “المطربة أنغام خرجت من العناية المركزة وحالتها الصحية فى تحسن، وخلال يومين ستخرج من المستشفى وستكون بخير”.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية “المحور”: “الوعكة الصحية التى ألمت بالمطربة أنغام طبيعية جدًّا، ونتعشم في وجه الله الخير، والموضوع بسيط خالص”.

على جانب آخر، كشف الدكتور وائل غفير، الطبيب المعالج للفنانة أنغام وأستاذ الجراحة بكلية طب قصر العيني، آخر تطورات الحالة الصحية لـ أنغام.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء DMC” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بقناة “دي إم سي”: إن هناك تحسنًا في الحالة الصحية للفنانة أنغام وهي تتلقى العلاج في المستشفى حاليًّا.

الجدير بالذكر أن مصادر مقربة من أنغام أكدت أنها أجرت عملية إزالة رحم، وعانت من عدة مضاعفات أبرزها شلل في الأمعاء.

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