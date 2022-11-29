إحالة الفنانة ليلى غفران للمحاكمة بسبب هذه التهمة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - أمرت النيابة العامة بإحالة الفنانة ليلى غفران إلى المحكمة الاقتصادية لاتهامها بالتشهير وسب وقذف محاميها السابق الدكتور حسن أبو العينين بسبب خاتم ألماس .

ومن المقرر أن تعقد أولى جلسات محاكمة ليلى غفران يوم غد الأربعاء 30 نوفمبر بالمحكمة الاقتصادية والنظر في الدعوى التي تحمل رقم ٢٨٣٥ جنح اقتصادية لسنة ٢٠٢٢ .

وتضم هذه الدعوى المقامة ضدها اتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير ونشر الاخبار الكاذبة بسبب خاتم ألماس ومطالبة حسن أبو العينين بتعويض مالى قدره مليون جنيه لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية .

وتعود تفاصيل الأزمة بين “أبو العينين” و “غفران” إلى اتهام الأخيرة لمحاميها السابق في منشور لها عبر حسابها على موقع “فيس بوك” بسرقة خاتم ألماس لها، وذلك بعد مرور أكثر من 11 عاما على غلق هذه القضية .