شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يرصد التعاقد مع نجم وسط برشلونة فى الإنتقالات الشتوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية إيطالية عن وجود إهتمام من مسئولي نادي إنتر ميلان بالتعاقد مع النجم الإفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط برشلونة، حيث يسعي مسئولي الفريق الإيطالي إلى إستغلال توتر علاقة اللاعب مع الجهاز الفني للفريق الكتالوني من أجل الفوز بخدمات اللاعب فى سوق الإنتقالات القادم.

وأضافت التقارير أن نادي ميلان يرفض التحرك من أجل إستعادة اللاعب مرة أخري، بعدما رفض اللاعب التجديد للكبير الإيطالي وصمم على الرحيل إلى الفريق الكتالوني فى المريكاتو الصيفي الماضي، مما يجعل كافة السبل ممهدة أمام الإنتر فى التعاقد مع اللاعب حال موافقته.



موقف تشافى من رحيل اللاعب

وأفادت بعض المصادر الصحفية أن المدرب الإسباني تشافي هرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، قد لا يمانع رحيل اللاعب حال وصول عرض مالي جيد له، خاصة أن اللاعب لا يحظي معه بالكثير من الوقت، مقارنة بعناصر الفريق الشابة بيدري وجافي، بجانب القائد المخضرم سيرجيو بوسكيتس.



كيف يفكر اللاعب فى مستقبله؟

وأصبح اللاعب فى حيرة كبيرة بشأن خطوته القادمة، حيث يخشي اللاعب الموافقة على الإنتقال إلى الإنتر بعدما كان يلعب ضمن صفوف الميلان، الأمر الذي سيصدر ضغوطًا جماهيرية وإعلامية على اللاعب فى الدوري الإيطالي، مما يجعل اللاعب يفضل الإنتظار حتى نهاية كأس العالم الحالية من أجل حسم قراره النهائي.