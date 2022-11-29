شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: مركز الإبداع ساهم فى ضخ النجوم بالوسط وطلابه "عضمهم ناشف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج خالد جلال خلال ندوته بفعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي: "عندما قدمنا مسرحية " قهوة سادة " أستطعنا بمجموعة شباب صغار أن يحركوا الماء الراكد في الوطن العربي ، عرضناها لمدة 365 يوم ، وللعلم هؤلاء الدفعة كانوا في جحيم في وقت التعليم لذلك تجد أنهم يخرجوا لسوق العمل "عضمهم ناشف".

وأضاف جلال دائما أطلع علي مركز الإبداع الفني المركز الروسي للتدريب، وسر نجاحنا معهم هو إختيار اهم من البداية ، فمركز الإبداع ساهم في ضخ النجوم في الوسط الفني، ففي تلك الدفعة لدينا طلبة من تونس والمغرب والسعودية وسوريا كي يدرسوا بمركز الإبداع، نحن نعمل فقط علي صناعة الفنان الشامل ونحن جهة تدريب للمهارات وصناعة النجم .

أتذكر في إحدي الدفعات تقدم لنا خريج من إحدي الأماكن المتخصصة وهو الأول علي دفعته لمدة أربع سنوات ولكني لم أقبله في الدفعة وبعدها شعرت بالذنب ناحيته وفي إحدي المرات ذهبت لمشاهدة عرض في مسرح الشباب من بطولته وبعد انتهاء العرض قالت لي الناقدة أمال بكير "البطل ده دمه تقيل جدا" وهنا صارحتها بما حدث معه وشعوري بالذنب ولكن هذا يعني أن ليس كل متفوق في الشق النظري هو فنان مبدع .

وعن طريقة اختيار المواهب قال : نقوم بثلاث إختبارات الأول يكون المتقدم كل الحرية في إختيار المشهد الذي يقدمه ، ثم نضع العديد من المشاهد من اختيارنا نحن والمتدرب يختار المشهد المناسب له واختياره للمشهد يكون جزء من الإختيار ، ويخضع المتدرب لإختبار في الرقص والغناء ، ويكون هناك ورشة لمدة أسبوعين علي يد الأساتذة بالمركز ونستقر في النهاية علي مائة طالب أساسي ومائة إحتياطي .

يذكر أن، دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.