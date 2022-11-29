شكرا لقرائتكم خبر عن فريق Metallica يطلق ألبوم "72 Seasons" أبريل المقبل بعد غياب 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فرقة "Metallica" وهى من أشهر فرق موسيقى الـ "هيفى ميتال" ف العالم، عن إصدارها في أبريل المقبل ألبوما جديدا، بالإضافة إلى إحيائها جولة موسيقية في أوروبا وأميركا الشمالية خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعد غياب 6 سنوات



Metallica

وسيصدر ألبوم "72 Seasons" فى 14 أبريل 2023 ويتألف ألبوم الفرقة الـ 12 من 12 أغنية، تليه جولة موسيقية للفرقة في أمستردام وباريس باستاد فرنسا يومي 17 و19 مايو وهامبورج الالمانية ثم السويد، على ما ذكر بيانان للفرقة، حسبما ذكر موقع variety.

وبعد الجولة الأوروبية، ستحيي "Metallica" بين أغسطس ونوفمبر 2023 حفلات موسيقية فى الولايات المتحدة وكندا (لوس أنجليس وفينيكس وديترويت ومونتريال) قبل العودة إلى إحياء حفلات في أوروبا بدء من مايو 2024 (ميونيخ وهلسنكي ووارسو ومدريد)، لتعود مرة جديدة إلى أميركا الشمالية (شيكاغو، سياتل، المكسيك) وتقدّم عروضا حتى سبتمبر 2024.

وأشارت الفرقة التي بين مؤسسيها مَن يؤدون منذ 40 عاما كجيمس هيتفيلد (59 عاما) والدنماركي لارس أورليك (58 عاما)، إلى أنها ستحيى حفلتين في كل محطة مع عروض مختلفة خلال كل ليلة.