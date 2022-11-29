شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى تنعى خالتها: رح اشتقالك بكل التفاصيل والذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة رزان مغربى، وفاة خالتها مرام زياد، عبر حسابها على فيس بوك، ومتبت قائلة:"البقاء لله، الله يرحم خالتي رح اشتقالك بكل التفاصيل والذكريات، مرام زياد الله يرحم ست الكل فى الجنة يارب".

كما كتبت بوست آخر، قائلة:"بحاول اقتنع نفسي بهذا الحدث الغريب اللي بيشكل نقطة مهمة بحياتنا النقطة الأولى منذ قدمنا على الدنيا، والثانية طيب الإيمان هو الشي الوحيد اللي بيساعدنا الله، والناس والذكريات الحلوة بس الغربة والبعد بيمحوا الذكريات والمشاعر بتكون قوية وصعبة الدنيا سريعة وبعيدة".



رزان مغربى تنعى خالتها

وأضافت:"ما بفهمك بحاول أفهمك بس بعرف إنك موجود ضيف بيجي بلا موعد بحبك أكيد ما بحبك كيف فيني حبك وأنت بتاخد الناس اللي بحبن وبشتاقلن، بحاول صبر حالي بكلام الله، بس ما بحب حتى أكتب اسمك حروفك صعبة وإني حبك صعب كتير".

وتشارك رزان فى مسلسل الضاحك الباكى، وتجسد رزان شخصية بديعة مصابنى التي تزوجها الريحانى واستمرت زيجتهما 24 عامًا قبل أن ينفصلا.

مسلسل "الضاحك الباكى" تأليف محمد الغيطى، إخراج محمد فاضل، بطولة عمرو عبد الجليل، فردوس عبد الحميد، رزان مغربى، محمد سليمان، مصطفى شوقى، مؤمن نور، ياسر الطوبجى، رامى الطومبارى، هاجر الشرنوبى، سيد الرومى، محمد صلاح آدم، الطفل زياد الشرقاوى، المطربة صولا عمر، إسماعيل فرغلى، عزت زين، أسامة عبد الله، الفنان العراقى باسل قهار، الفنانة الروسية يانا جمال، الفنانة الجزائرية مريم حليم.