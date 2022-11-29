شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال بندوة تكريمه بـ"شرم الشيخ المسرحى": الجواهرجى أحب الألقاب لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة مازن الغرباوي، ندوة للمخرج الكبير خالد جلال مدرب ورشة الإرتجال المسرحي، بحضور سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والفنانة أمل الدباس، والفنان حمزة العيلي، والدكتور سامي الجمعان، والفنان ميدو عادل، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر.

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر: "خالد جلال الذي لقب بعدد كبير من الألقاب منها صانع النجوم والجواهرجي، فهو لديه حس كبير لاكتشاف المواهب، وأستطاع أن يخرج عدد كبير من النجوم علي الساحة الفنية".

وقال الفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان: "سعيد أن هذه الدورة من المهرجان نقدم ورشتين مهمتين يعتبروا الأهم علي مدار سبع سنوات، وأعتقد أنها تعد فرصة جيدة لكل الشباب، فهذا العام شارك أكبر عدد من الشباب فهي أسماء جاذبة لهم وتمثل إضافة كبيرة، فخالد جلال حالة متفردة ومختلفة وكل الكلام لا يوفيه حقه فنحن نتعلم منه لأننا نري فيه القدوة والفريق".

وقال المخرج خالد جلال: "سعدت جدا بتقديم ورشة بالمهرجان ، وليس سعادتي بسبب موجات المحبة الطاغية من رئيس المهرجان ومديره الطاغية علي كل شيء ، ولكن بحكم عملي الإداري أعرف جيدا مشقة عمل مهرجان بهذا الحجم مهرجان به كل هذه القامات التي أتت حباً فيه وليس بمقابل".

وتابع: "جزء من نجاحي في تدريب الممثلين هو محبتي للمتدربين، فالمتدرب هو جزء كبير من نجاحي، وعادة أنا لا أحب الألقاب ولكن لقب الجواهرجي أقرب لقلبي لأنه يعني أنني أبحث عن الجواهر الثمينة، وأتذكر عندما كنت في المعهد العالي للفنون المسرحية في الوقت اللي فيه أعظم اساتذة موجودة علي الساحة أكتر واحد تأثرت به الأستاذ كرم مطاوع الذي كان يعلمنا دائما بطريقة مختلفة وأنا حاليا أدرب بطريقة كرم مطاوع".

يذكر أن، دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.