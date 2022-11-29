بعد إنكارها لفضل مصر عليها .. حلمي بكر يهاجم أصالة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 02:52 مساءً - انتقد الموسيقار حلمي بكر تصريحات الفنانة السورية أصالة التي أدلت بها خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي أرجعت فيها الفضل لما وصلت إليه ونجاحها الفني إلى المملكة العربية السعودية دون الحديث عن فضل مصر عليها .

قال حلمي بكر في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” ويقدمه الإعلامي سيد علي: ” مصر احتضنت أصالة أكثر من سوريا .. عندما قدمت إلي مصر استقبلها محمد الموجي وسيد مكاوي ومحمد سلطان وأنا، وقدمنا لها أعمالا ساهمت في نجاحها وشهرتها” .

تابع: “أعتب عليها وعيب إنها تنكر فضل مصر عليها .. الجمهور أصبح كريما أكثر من اللازم، الرد عند الجمهور مش عندنا احنا ,, ابني لما يغلط أعاقبه إنما ابن الجيران لما يجيلي وأتبناه مينفعش يغلط” .

أضاف حلمي بكر: “أصالة تعيش في القاهرة وتحمل الجنسية البحرينية إلى جانب الجنسية السورية، أثناء تواجدها في سو عندما قدمها المذيع وهي جديدة وقال إن (سوريا هي المولد)، رديت بقولي إذا كانت سوريا هي المولد فمصر هي الحضن والحضن أدفأ كثيرا من المولد” .