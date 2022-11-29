عائلتي.. هالة صدقي تنشر صورة لوالدها ووالدتها وشقيقها والجمهور مصدوم من شدة الشبه!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 02:52 مساءً - استعادت الفنانة هالة صدقي، ذكريات طفولتها مع أسرتها في وقت سابق وذلك من خلال مشاركة جمهورها بصورة بدت فيها وكأن ملامحها لم تتغير كثيرًا.

ونشرت هالة، صورتها التي ظهرت فيها بصحبة والديها وشقيقها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام“، معلقة عليها قائلة:”عائلتي”.

وجاءت تعليقات متابعيها :” بنتك شبهك اوووى فى الفتره دى من عمرك، كتير بتشبهي الوالدة، مامتك شكلها جميل الجمال الطبيعي بتاع زمان ربنا يرحمها، ما شاء الله شبه ماما القمراية “.

هالة صدقي وعائلتها

هالة صدقي عن جذور والدتها: صعيدية

وكانت شائعات حاصرت هالة صدقي، بأن والدتها من جذور فلسطينية وليست مصرية، الأمر الذي دعاها للرد وتصحيح المعلومة، بتأكيدها أن شرف لها انتماء والدتها لأي بلد عربي، ولكن هذه المعلومات التي يتم تداولها ليست صحيحة.

وأشارت إلى أنه بالرغم من والدتها شقراء البشرة، ولكنها من جذور صعيدية، وكذلك والدها صعيدي من محافظة المنيا، «أصلي صعيدي وافتخر».

وكثيرًا ما كانت تحرص هالة صدقي، الحديث عن والدتها التي تولت تربيتها وأبناءها والإنفاق عليهم، ووصفتها بأنها كانت الأم والأب في نفس الوقت، وأشارت إلى أنها وضعت أموالها في البنوك هبة منها لأحفادها.

هالة صدقي “تحتفل” وتعلن طلاقها رسميًا

ومن ناحة أخرى، أعلنت الممثلة المصرية هالة صدقي طلاقها من زوجها سامح سامي بشكل رسمي بعد سنوات من رفعها للقضية.

وشاركت الفنانة جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه الجمعة وهي تصفق على أصوات الزغاريد أثناء تصفيف شعرها تزامنا مع صدور حكم بطلاقها رسميا من زوجها سامح سامي من محكمة أسرة قصر النيل، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع “إنستجرام”.

وفي أول تعليق من الفنانة هالة صدقي، على طلاقها من زوجها سامح سامي، كتبت: “يوم جديد سعيد وكله خير خير خير وفرح ونجاح وانتصار وشمس جميلة هتطلع تنور دنيتنا.. صباحكم كله خير”.

خلافات أمام القضاء وتشكيك في نسب الأطفال

يُذكر أن محكمة أسرة قصر النيل قضت بطلاق الفنانة هالة صدقي رسميا من زوجها سامح سامي، بعد أن حكمت لها المحكمة بكافة القضايا المتبادلة، لتغلق المحكمة هذا الملف نهائيا.

وبناء على شكوى من هالة صدقي، عاقبت محكمة الأسرة بـقصر النيل الزوج سامح سامي زكريا، بالحبس شهرًا لامتناعه عن دفع المصاريف الدراسية لطفليه سامو ومريم، والتي تقدر بـ 50 ألف جنيه إسترليني.

بحسب الإعلام المصري، الأزمة بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي بدأت بعد مطالبة زوجته بإجراء تحليل DNA البصمة الوراثية لأبنائه، بعد أن اشتدت الخلافات الزوجية بينهما ووصلت إلى طريق مسدود. وأكد الزوج أن هالة صدقي استأجرت بويضات للإنجاب مما أدى إلى قيامها بمقاضاته أمام المحكمة بتهمة التشهير بها وبطفليها.

وخلال أزمتها مع زوجها تعرض والد زوجها لوعكة صحية قامت على إثرها الفنانة هالة صدقي بالوقوف بجانبه ومساندته خاصة في ظل سفر زوجها بالخارج فتوجه لها بالشكر.

هالة صدقي وسامح زكريا

وشهد عام 2007 زواج هالة صدقي من المحامي سامح سامي زكريا، بعد قصة حب جمعتهما، وبعد عامين وتحديدًا في مارس 2009، أنجبت توأمها “مريم” و”يوسف”، وكانت وقتها في الأربعينات من عمرها، وفي حفل “السبوع” أصيبت بالعصب السابع، ما أدى لحدوث شلل في الوجه، وأصيبت باكتئاب.

وكانت الفنانة هالة صدقي حريصة طيلة الوقت على عدم وصول أمر خلافها مع زوجها لوسائل الإعلام، حفاظًا على مشاعر أبنائها، ولكنها صرحت أن زوجها كان يتعمد تشويه صورتها، خاصة بعد هجرته للولايات المتحدة الأميركية منذ سنوات.

فوجئت الفنانة هالة صدقي بمقطع فيديو بثه أحد المحامين، يتهمها من خلاله بالاستيلاء على أموال زوجها سامح سامي بموجب توكيل، كما تحدث عن دعوى أقامها زوجها لإنكار نسب توأمها.

وكانت هالة صدقي قد أصدرت بيانًا، جاء فيه: “يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه”.

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي مسلسل “فاتن أمل حربي” بطولة: شريف سلامة، فادية عبد الغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، موسيقى تصويرية خالد الكمار، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج جمال العدل، العمل عرض رمضان 2022.

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