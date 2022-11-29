شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الضيف" يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان سومر العراقي السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "الضيف" للفنان خالد الصاوى، جائزة أفضل فيلم في مهرجان (سومر) العراقي السينمائي الدول، وقال رئيس المهرجان نزار شهيد الفدعم، إن الفيلم المصري فاز بجائزة أفضل فيلم للمخرج هادى الباجوري، أما جائزة أفضل ممثل دور أول، مُنحت للفنان خالد الصاوي من مصر، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى فيلم "الاعتراف" للمخرج باسل الخطيب من سوريا، فيما تم منح المخرجة ياسمين شويخ جائزة الإخراج عن فيلم "حتى آخر الزمان" من الجزائر.

وأضاف أن جائزة أفضل ممثلة، دور أول، ذهبت إلى الممثلة السلوفاكية Kamila Mitrášová عن دورها في فيلم (LoLI PARADICKA) فيما منحت لجنة التحكيم، الفيلم الوثائقي الطويل جائزة أفضل فيلم وثائقي مناصفة بين فيلم (GOD OF SONG) للمخرج عارف محمدي من كندا وفيلم (المنسيون) للمخرج طارق بدر من الأردن، ومنحت لجنة التحكيم تنويهاً خاصاً لفيلم (GOOD DEATH) للمخرج السلوفاكي TOMAS KRUPA، وهو إنتاج مشترك من انجلترا وسلوفاكيا.

يذكر أن مهرجان سومر السينمائي الدولي الأول، قد تأخر افتتاح دورته الأولى لأكثر من عامين، بسبب جائحة كورونا والأحداث السياسية التي سبقت الجائحة.

وقررت الهيئة العليا للمهرجان، أن تكون المسابقة الرسمية خاصة بالأفلام التي وصلت للمهرجان ولم تستقبل أفلاماً جديدة؛ حفاظاً على حق شركات الإنتاج والسينمائيين الذين أرسلوا أفلامهم للمشاركة منذ اللحظات الأولى عند فتح باب المشاركة.