شكرا لقرائتكم خبر عن ضميره بيأنبه.. ذا روك يشترى مخزون الشوكولاتة من متجر كان يسرقه وهو صغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمي دواين جونسون يريد تعويض أخطاء الماضى، حيث ذهب النجم البالغ من العمر 50 عامًا لزيارة متجر 7-Eleven فى هاواى، وهو المتجر الذى اعتاد السرقة منه عندما كان مراهقًا، لكن هذه المرة ذهب ليشترى مخزون المتجر من احدى أنواع الشوكولاتة المفضلة لديه.

وقال المصارع الذى تحول إلى ممثل فى التعليق على الصور التى نشرها من خلال حساب الانستجرام الخاص به أنه عندما كان فى الـ 14 من عمره، كان يتناول هذا النوع من 7 إلى 11 عام تقريبا أثناء توجهه إلى ممارسة التمارين فى صالة الألعاب الرياضية يوميا.

كما تناول ذا روك الكثير من الشوكولاتة الموجودة في المتجر، وقام بتوزيع بعضها على الزبائن، كما دفع دوين حساب كل زبائن المتجر، ووضع ما تبقى من حبات الشوكولاتة على الطاولة ليأخذ منها من يريد، مجانا.

وعن هذا التصرف قال "ذا روك" انه كان يسرق هذا النوع لتمده بالطاقة، مشيرا إلى أنه لم يكن معه ثمنها آنذاك، وأضاف أنه كان يشعر بـ"دين ثقيل" كلما مرّ من أمام المتجر، فقرر أن يكفّر عن ذنوبه بهذه الطريقة "الاستثنائية".