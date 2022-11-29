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ضميره بيأنبه.. ذا روك يشترى مخزون الشوكولاتة من متجر كان يسرقه وهو صغير

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القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمي دواين جونسون يريد تعويض أخطاء الماضى، حيث ذهب النجم البالغ من العمر 50 عامًا لزيارة متجر 7-Eleven  فى هاواى، وهو المتجر الذى اعتاد السرقة منه عندما كان مراهقًا، لكن هذه المرة ذهب ليشترى مخزون المتجر من احدى أنواع الشوكولاتة المفضلة لديه.

The latest: Dwayne Johnson, 50, on Monday took to Instagram to document a visit to a 7-Eleven store in Hawaii where he used to shoplift at as a teenager - this time buying out the store's Snickers inventory while picking up the tabs for surprised and starstruck customers

The actor smiled as he cleared out the store's Snickers inventory

 

وقال المصارع الذى تحول إلى ممثل فى التعليق على الصور التى نشرها من خلال حساب الانستجرام الخاص به أنه عندما كان فى الـ 14 من عمره، كان يتناول هذا النوع من 7 إلى 11 عام تقريبا أثناء توجهه إلى ممارسة التمارين فى صالة الألعاب يوميا.

The Black Adam actor laid dozens of Snickers bars out on the counter

In the accompanying clip, Johnson was seen in a black tank top with his Brahma Bull logo and black shorts, with black sneakers and sunglasses

 

كما تناول ذا روك الكثير من الشوكولاتة الموجودة في المتجر، وقام بتوزيع بعضها على الزبائن، كما دفع دوين حساب كل زبائن المتجر، ووضع ما تبقى من حبات الشوكولاتة على الطاولة ليأخذ منها من يريد، مجانا.

 

وعن هذا التصرف قال "ذا روك" انه كان يسرق هذا النوع لتمده بالطاقة، مشيرا إلى أنه لم يكن معه ثمنها آنذاك، وأضاف أنه كان يشعر بـ"دين ثقيل" كلما مرّ من أمام المتجر، فقرر أن يكفّر عن ذنوبه بهذه الطريقة "الاستثنائية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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