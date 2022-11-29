شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مؤتمرات صحفية وتوقيع كتابين و3 عروض فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حيث يقام المؤتمر الصحفي الخاص بأفضل شخصية مسرحية شابة ، ويليه المؤتمر الصحفي الخاص بجائزة عصام السيد للعمل الاول، ثم بعد ذلك حفل توقيع كتابي المؤلفين المصريين الكاتب مجدي محفوظ ( ملفات لم تفتح بعد - الفصل الأخير - مسرحيتان)، والكاتب الشاب ميشيل منير ( جزيرة فالديفيان - المتجه للحلم يلزم التعب - مسرحيتان ) .

كما سيقام مؤتمراً صحفياً خاصا بالمخرج خالد جلال مدرب ورشة الإرتجال المسرحي، ويليه مؤتمراً صحفياً خاص بالدكتور نبيل الفيلكاوي أحد المكرمين - الكويت)، ثم مؤتمر صحفياً خاص بمدرب التمثيل العالمي سكوت تورست.

كما سيعرض ثلاث عروض مسرحية هم عرض "ألف عيله وعيله" من مصر في مسابقة العروض الكبري، ومن البحرين عرض "بي ريلاكس" من مسابقة مسرح شارع، وعرض "مطلوب للزبالة" من الإمارات في مسابقة العروض الكبري .

يذكر أن، دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.