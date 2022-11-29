شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الحفرة" يُشارك فى مهرجان NDU السينمائى الدولى للأفلام القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُشارك الفيلم القصير الحفرة للمخرج عمرو عابد والمنتج كريم قاسم في الدورة 16 من مهرجان NDU السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في لبنان، والذي من المقرر أن ينعقد في اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 2 ديسمبر المقبل.

وأعلن المخرج عمرو عابد عن مشاركة الفيلم في المهرجان على حسابه الرسمي بإنستجرام معلقًا "سعيد ومتحمس لمشاركة فيلم الحفرة في الدورة ١٦ لمهرجان NDU السينمائي الدولي للأفلام القصيرة".

وكان الفيلم قد فاز مؤخرًا بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ماكيشمثران السينمائي الدولي بالهند، وتنويه خاص من مهرجان كيز برلين السينمائي الدولي بينما شارك في مهرجانات سينمائية مختلفة من بينها مهرجان غو للأفلام القصيرة، مهرجان زيمبابوي السينمائي الدولي، ومهرجان The Underground Cinema Films Awards أحد أكبر المهرجانات الدولية في أيرلندا، ومهرجان بونه السينمائي بالهند، وقد حظي فيلم الحفرة على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ونال استحسان الجمهور والنقاد.



الحفرة

ويعتبر الفيلم أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير ماجد نادر، مونتاج سارة عبد الله، تصميم شريط الصوت سارة قدوري، موسيقى تصويرية شريف ثروت، تلوين ومؤثرات بصرية أحمد أبو الفضل، ميكساج محمد صلاح، مساعد مسجل الصوت شادي فريد، ستايلست: آية متولي، مهندس الصوت أسامة جبيل، إنتاج كريم قاسم، كتابة وإخراج عمرو عابد.

وقد تعاون الفنانان عمرو عابد وكريم قاسم للمرة الأولى عام 2006 من خلال بطولة فيلم أوقات فراغ، وشهد مشوارهما التمثيلي العديد من البطولات المشتركة مثل أفلام الماجيك وإي.يو.سي، ليل/ خارجي، ليخوضا تجربتهما الجديدة كصانعي أفلام من خلال فيلم الحفرة.