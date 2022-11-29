شكرا لقرائتكم خبر عن الراحل حسن مصطفى فى حديث سابق عن عادل إمام: حافظ بأعماله على تراث السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار 60 عاما استطاع الزعيم عادل إمام أن يحافظ على مكانته لدى جمهوره من خلال أدواره وأعماله الفنية، باعتباره أحد أهم فناني الكوميديا في مصر والوطن العربي، بعدما لعب دور البطولة في العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، بالإضافة إلى مسلسلاته التي كان لها نكهة خاصة في الموسم الرمضاني كل عام.

ومع تزايد شهرته على مدار العقود الماضية، بدأ عدد كبير من الفنانين في الحديث عن نجومية عادل إمام وإنسانيته خلال تعاملهم معه، أو أثناء وجوده في أماكن التصوير، منهم الفنان الراحل حسن مصطفى.



عادل إمام وحسن مصطفى من "مدرسة المشاغبين"

حيث تحدث "مصطفى" عن الزعيم في لقاء تليفزيوني سابق، قائلًا: "عادل إمام قارئ ومثقف، وفكره ناضج، عنده ميزة عن الآخرين وهي أنه يحب عمله ويحب السينما والمسرح حبا شديدا، ويغير على عمله".

كما أضاف: "أنا بعتبره واحد من اللي واقفين جنب السينما المصرية وحامل عواميدها، وكمان اختياراته لشغله موضوعية وجيدة جدا"، متابعا: "محصلش إننا شوفنا فيلم ليه مافيهوش فكرة أو موضوع، بيفكر كويس في اختيار أعماله، وبيبقى شريك في اختيار الممثل، لأنه عنده رؤية موضوعية".

وأشار "مصطفى" إلى أن يحب بشدة الأعمال التي يشارك فيها بجوار النجم عادل إمام، موضحا: "الأفلام اللي بشتغلها مع عادل إمام بلاقي نفسي ناجح جدا، وهو بيبقى حريص إن اللي معاه يكونوا متألقين، فهو واحد من اللي حافظوا على تراث السينما المصرية".