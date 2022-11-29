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كيم كارداشيان ترفض مقاطعة بالنسياجا بعد فضيحة استغلال الأطفال فى دعايتها

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القاهرة - سامية سيد - بعد الحملة الإعلانية التى استعانت فيها Balenciaga بالأطفال للترويج لمنتجات تسىء للأطفال، وتعرضها لحملة مقاطعة على السوشيال ميديا، خرجت كيم كارداشيان عن صمتها معبرةً عن تقديرها لحذف العلامة التجارية لصور الإعلان، وحسب ما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانى، علقت كيم على الحملة الإعلانية بتغريدة قالت فيها: "لقد التزمت الصمت طوال الأيام الماضية، ليس لأننى لم أشعر بالاشمئزاز والغضب من حملة بالنسياجا الأخيرة، ولكن لأننى كنت بحاجة لفرصة التحدث مع فريقهم لأفهم بنفسى كيف لهذا أن يحدث".

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

وأضافت كيم "كأم لأربعة أطفال صدمتنى الصور المزعجة سلامة الأطفال يجب أن تحظى بأعلى درجات الاحترام وأى محاولات لتطبيع الإساءة للأطفال من أى نوع لا يجب أن يكون لها مكان فى مجتمعنا".

Kim initially issued a statement on her Instagram Stories account on Sunday night

وعلى الرغم من إساءة بالنسياجا للأطفال فى الإعلان، إلا أنها عبّرت عن تقديرها لحذف العلامة التجارية لصور الحملة، وعلقت: "أقدر حذف بالنسياجا لصور الإعلان وتقديمهم الاعتذار.. بعد تواصلى معهم، أعتقد أنهم تفهموا مدى جدية القضية وسيتخذون الإجراءات الضرورية لعدم تكرار هذا الأمر مجدداً"، وقالت عن عقدها مع العلامة التجارية "أقوم بتقييم علاقتي المستقبلية مع بالنسياجا، واستناداً لمدى استعدادهم لقبول المحاسبة لشىء لا يجب أن يحدث أبداً من البداية، والإجراءات التي أتوقع أن أرى أنهم يتخذوها لحماية الأطفال".

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ورغم ذلك استغرب أحد المغردين كيف يمكن لكيم أن تبرر لهم ما فعلوه، وكيف تستطيع أن تستمر معهم وهي أم لأربعة أطفال، وهذه التغريدات وغيرها هاجمت موقف كيم كارداشيان الذي اعتقد العديد بأنها ستأتي بلهجة أعلى وربما تنسحب من التعاون مع العلامة التجارية.

وكانت Balenciaga قد تقدمت بدعوى قضائية بقيمة 25 مليون دولار ضد شركة الإنتاج North Six, Inc والمصمم نيكولاس دي جاردين وعلامته التجارية بشأن إدراج وثائق قانونية من المحكمة العليا تبيح الاستعانة بأطفال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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