شكرا لقرائتكم خبر عن فيلمان ومسرحية وإعلان حصيلة أعمال رحمة أحمد بعد تألقها فى "الكبير أوى 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الفنانة الشابة رحمة أحمد نجاحًا لافتًا في الأشهر الماضية وتحديدًا منذ ظهورها الأول في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "الكبير أوى 6" مع النجم أحمد مكي والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدت خلاله شخصية "مربوحة" الذى يتزوجها الكبير من أجل رعاية أبنائه وتحدث العديد من المواقف الكوميدية بينها وبين أبناء الكبير.

وتكللت الإشادات التي حظيت بها رحمة أحمد بعد ظهورها في الكبير أوى بحصدها جائزة أفضل ممثلة شابة في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الأولى برئاسة النجم يحيى الفخرانى، والذى أقيم في شهر سبتمبر الماضي، وفى نفس الوقت تلقت رحمة العديد من العروض وخاصة السينمائية حيث تم ترشيحها لأكثر من فيلم كوميدى وأصبحت متواجدة بقوة في السينما.



الفنانة رحمة احمد

البداية بفيلم "ابن الحاج أحمد" الذى انتهت رحمة أحمد من تصويره مؤخراً وتقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجم شيكو، ليسجل العمل أولى تجاربها في السينما وتجسد خلال الأحداث العمل شخصية فتاة اسمها نبيلة، وهي ابنة صبري فواز، وتعمل مع البطاريق في مدينة الثلج الشهيرة سكي إيجبت، والفيلم يشارك في بطولته سيد رجب، صبرى فواز، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التونى.

وتخوض رحمة أحمد ثانى تجاربها في السينما خلال فيلم "نبيل الجميل" مع النجم محمد هنيدى والذى يتواصل تصويره حالياً للعرض في موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وتجسد رحمة خلال الأحداث شخصية شقيقة هنيدى و خطيبة محمد سلام والعمل تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، احمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف.

كما شاركت رحمة أحمد أيضاً في بطولة مسرحية "الوش التانى" مع منى زكي، أحمد رزق، حمدي الميرغني، محمد ثروت، مصطفى غريب، طاهر أبوليلة وإخراج أشرف زكى والتي تم عرضها مؤخراً في المملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة إلى خوضتها تجربة الإعلانات أيضاً بمشاركة مصطفى غريب وحاتم صلاح الذين تألقوا معها في مسلسل "الكبير أوى 6"