ريم السعيدي تتحدى كيم كاردشيان بعد فضيحة بلنسياقا.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:47 صباحاً - عبرت عارضة الازياء ريم السعيدي عن غضبها بعد فضيحة بلنسياقا التي تصدرت محركات البحث بسبب الدعاية الأخيرة، التي لاقت انتقاداً واسعاً وكبيراً من عملائها خاصة في دول الخليج العربي.

فقد نشرت ريم السعيدي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمزق حذاء من ماركة بلنسياقا بعد ان قالت “كأم ومؤثرة وشخصية عامة ولدي العديد من المتابعين على انستغرام لا استطيع ان ابقى صامتة”.

وعلقت ريم على الفيديو كاتبة: “كيم كاردشيان انه دورك.. اتحداك بأن تقومي بنفس الشيء”.

وكانت دار الأزياء الفرنسية “بلنسياقا” قد أطلقت حملة إعلانية يظهر من خلالها عدد من الأطفال الذين يرّوجون لمنتجات لا تليق بعمرهم أبداً، حيث اعتمدت دار الأزياء على إعطاء الأطفال دببة يحملوها وهذه الدببة ترتدي ملابس لها إيحاءات غير أخلاقية، وقد تعرضت هذه الحملة الإعلانية إلى انتقاد كبير بسبب أن المنتجات هذه لا تليق بالأطفال.

بينما ضجت منصات التواصل الاجتماعي وتداول العديد من رواد المواقع الإلكترونية فيديو الحملة ضمن غضب وهجوم كبير على دار الأزياء الفرنسية، خاصة أنهم اعتمدوا على الأطفال في الترويج لمنتج لا يليق بعمرهم، والذي خدش براءة الطفولة.