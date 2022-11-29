شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة ضيف شرف بمشهدين فى فيلم "الجواهرجى" محمد هنيدى ومنى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان باسم سمرة كضيف شرف فى فيلم "الجواهرجى" مع النجمين محمد هنيدى ومنى زكى، حيث صور باسم المشهدين خلال الفترة الماضية، ليسجل تعاونه الثالث مع هنيدى في السينما بعدما قدم معه فيلمى "تيتة رهيبة" إخراج سامح عبد العزيز عام 2012، و"عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" إخراج شريف إسماعيل عام 2017.

وانتهى محمد هنيدى من تصوير معظم أحداث فيلم "الجواهرجى" ويتبقى له أيام قليلة مقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة، والعمل يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، وعارفة عبدالرسول وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

وفى سياق آخر يخوض باسم سمرة دراما رمضان المقبل 2023 بمسلسلين الأول هو "بابا المجال" ممصطفى شعبان، ياسمين رئيس، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، وعدد آخر من الفنانين وإخراج أحمد خالد موسى، والثانى "بطن الحوت" من 15 حلقة مع محمد فراج وأسماء أبو اليزيد وعبد العزيز مخيون وسماح أنور وإخراج أحمد فوزى صالح.

وكان آخر أعمال باسم سمرة في السينما فيلم "عمهم" الذى عرض مؤخراً وحصل إيرادات تخطت 55 مليون جنيه، وهو بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا.