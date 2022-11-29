شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد حميد الشاعرى.. الكينج أول أصدقائه بمصر ونظامه الغذائي منذ 32 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم حميد الشاعرى، اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده، اسمه الحقيقى هو عبد الحميد على أحمد الشاعرى ولد بمدينة بنى غازى فى 29 نوفمبر 1960من أب ليبى وأم مصرية بدايته الفنية كانت بانضمامه إلى فرقة الإذاعة الليبية بعدها سعى لتكوين فريق غنائى باسم "أبناء أفريقيا"، وفى عام 1983 طرح أول ألبوماته "عيونها" لكنه فشل وأصيب باليأس وقرر العودة إلى دراسة الطيران حينها قررت الشركة المنتجة دعمه وطرحت ألبومه الثاني "رحيل" فأصبح بداية نجاحه موسيقيا.

دخل "حميد" عالم الفن من بوابة التلحين وساهم في صناعة أغلب ألحان جيل الثمانينات وتعاون مع نجوم الغناء مثل علي حميدة فى ألبوم "لولاكي" عام 1988 وتعاون مع إيهاب توفيق في أول ألبوماته الفنية "اكمني" وحقق نجاحا كبيرا.

وفى برنامج "معكم منى الشاذلي"، تحدث حميد عن أول صديق تعرف عليه عندما جاء إلى مصر، قائلا:"أول صديق ليا فى مصر كان الفنان محمد منير، كنت بسمعه وأنا صغير فى لندن.. كان تحت منى المركز العربى اللى بيجب الجرايد العربية وكله، فسمعت له ألبوم وأنا هناك، وارتبط بيه من وأنا هناك وحبيته جدا".

تابع: "ولما جيت مصر.. اتغيرت الظروف وتعاقدت مع الشركة اللى متعاقد معاها محمد منير.. حبيته جدا لأن لقيت الشخصية اللى حاططها فى مخليتى قدامي.. حبيته وبقينا أصدقاء.. واستأمنته على حاجات كتير جدا مكنش حد يعرفها عني.. منير كان كويس جدا.. بعد كده أتعرفت على على عبد الخالق وحنان ومنى عبد الغنى وهكذا".

كما أوضح الشاعرى أنه ابتعد عن التدخين والمنبهات من الشاى والقهوة وغيرها، وبدأ نظاما غذائيا صحيا منذ سنوات طويلة، وانتظم فيه حتى تتحسن حياته وصحته، حيث يتناول وجبة واحدة فى اليوم، تكون مليئة بالبروتين، وبها نشويات قليلة للغاية.

أما الفطار فقد التزم بتناول أمور محددة فيه منذ 32 عاما، قائلا: "فطارى من سنة 1990 عبارة عن تمرة واحدة، وكوب من الماء الساخن مضاف إليها ملعقة زيت زيتون، وملعقة زيت حبة البركة، وملعقة عسل نحل.. فقط".