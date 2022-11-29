شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور لـ صاحبة السعادة: "أنا بنت أبويا جداً وكنت طفلة خجولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ريهام عبد الغفور أثناء استضافتها من جانب إسعاد يونس خلال برنامج "صاحبة السعادة" الذى يذاع على شاشة قناة dmc على تعلقها الشديد بوالدها قائلة : "أنا بنت أبويا جداً، وكنت طفلة خجولة أوى، حتى إني كنت بخبى وشى أثناء التقاط أي صورة لوالدي مع أي حد وأنا موجودة فيها، وده كان مخلى أهلى مش متخيلين إني همثل".

وعن أبرز أدوار والدها التى تحبها به قالت: "مسلسلين لا يعرضوا كثيراً هما (حسابى مع الأيام)، (عاد الماضى)، وكنت بحبهم ودوره في الاتنين مُبهر جداً".

وتكشف ريهام عبد الغفور خلال الحلقة كواليس أعمالها الفنية قائلة : "بحب أعمل حاجة أتعب أوى عشان أوصل لها".

وتطرقت ريهام عبد الغفور، إلى تفاصيل من حياتها، وتابعت: "أنا كنت طفلة خجولة أوي"، مستطردة: "ولادى الاتنين بعاقبهم إنى أزعل منهم".