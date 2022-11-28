شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح الشرنوبى: أحضر عددًا من الأغانى لميادة الحناوى من تلحينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبى لـ"الخليج 365" أنه يحضر عددًا من الأغانى للمطربة ميادة الحناوى خلال الفترة المقبلة، بعد تعاونهما ونجاحهما سابقًا في عدد من الأغانى التي تعد من علامات الغناء، على رأسها "مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهمس"، و"كبريائي"، و"مخلصالك" مضيفًا أن ميادة تتميرز بصوت قوى جعلها من أفضل مطربى جيلها.

وقال مؤخرًا الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، تعاونت مع الكثير من المطربين المشهورين فى عدد من الأعمال والأغانى المشهورة، وكانت علاقة طيبة معهم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" على قناة "الحياة" عن الفنانة ذكرى، قال، شكلت فى سنوات قليلة تاريخ الغناء العربى، ولها الفضل عليا أنها أنجحت الأغانى التى كانت بينى وبينها وهم 5 أغانى.

وعن التعاون مع المطرب جورج وسوف قال: تعاونت معه فى أغنية كلام الناس، حيث زود مساحة ما أردت أن أفعله بصوته، فهو سلطان الطرب، أما فضل شاكر، فجهزت له أغنية "بقول والله زمان"، بالإضافة لـ 11 أغنية.

أما عن المطرب محمد الحلو، تعاونت معه فى أغنية "أهيم شوقا" وهى أغنية وطنية فى حب مصر والتى لاقت نجاحا نجاحا ساحقا، وعن نوال الزغبى قال إنها بونبوناية جميلة، وأحد المنتجين كلمنى عنها وجهزت لها أغنيتين.

كما أشار إلى أن وديع الصافى هو وسام على صدرى وأحبه جدا، وعن المطرب مدحت صالح، قال ،تعاونت معه فى "وعدى" ثم "الله يا سيدى"، وعن إيهاب توفيق أوضح أنه كان مرحلة جميلة وخاصة فى أغنية "ملهمش فى الطيب".

وعن المطرب كاظم الساهر، أكد أنه تعاون معه، ولكن لم يكتمل التعاون معه لأنه كان يلحن لنفسه.

وعن فقرة كلمة فى صورة قال عن صورة "ويجز" عبقرى وشرف لمصر، وهانى شاكر :كتر خيرك فى تجربة النقابة، مصطفى كامل "سبايسى"، وشيرين :قلبى معاكى فى الفترة الماضية، أمل ماهر: كنت سعيد عندما رأيت مقتطفات من حفلة الساحل.