شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد سعيدة بحملة الخليج 365 "لن يضيع" وعلى استعداد للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نبيلة عبيد تعليقًا على الحملة التي أطلقها ”الخليج 365” "لن يضيع"، للحفاظ على تراث رموز الفن، إنها سعيدة جدًا بالحملة وبأن هناك من يفكر في حماية تراث ورموز الفن، مؤكدة أنها تدعم فكرة الحملة، خاصة بعدما حزنت على بيع جزء من مقتنيات الراحل سمير صبري، في الروبابيكيا وهي المقتنيات التي أنقذها الخليج 365.

وأضافت نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد إنها على أتم الاستعداد، لمنح مقتنياتها التي تحتفظ بها من ملابس وإكسسوارات من أفلامها لوزارة الثقافة طبقًا للحملة التي أطلقتها الخليج 365 "لن يضيع" على أن يتم الاهتمام بها والحفاظ عليها مثلما أحافظ عليها في منزلي.

وكان اطلق الخليج 365 حملة لن يضيع إيمانا بأن الفن والثقافة والإبداع من أهم عوامل قوة مصر وشعبها، حيث تشكل تلك القيم النبيلة "رأس المال الرمزي" لمصر على مر العصور، فمصر حاضرة في الوجدان العالمي دائمًا وأبدًا بفضل منجزها الحضاري، ومصر حاضنة دائمًا وأبدًا لكل ما هو جميل بفضل ميراثها الجمالي المتجدد، ولعل هذا هو السبب الرئيسي فيما نراه من حزن كبير حينما يضيع تراث فنان ما أو تختفى آثاره، وفى الذاكرة القريبة ما حدث ما الفنان الكبير الراحل "سمير صبرى" وفى الذاكرة البعيدة عشرات بل مئات الأسماء التى عانت من نفس المصير.

ومن أجل هذا أطلق ”الخليج 365” أكبر حملة للحفاظ على تراث رموز مصر من فنانين ومبدعين ومثقفين ورياضيين وعلماء وأكاديميين، وجاء نص الحملة، "نحن إذ نحاول أن نتتبع آثار هؤلاء فى كل مكان إنما نتتبع آثار وطن أثر فى عالمه وتأثر به، وتراث أمة صاغت وجدانها بما استطاعت من الجمال سبيلاً".

"فى هذه الحملة نحاول أن نقدم التقدير للأحياء، ونقدم التكريم للراحلين، ونقدم وطننا لأجيال مقبلة ربما لم تتح لها فرصة للاطلاع على رموز مصر عن قرب. "

"فى هذه الحملة سنحاول أن نشكل وعيا جديدا بأهمية تراث الفنانين الذى يعد شهادة على عصرهم وشهادة لعصرهم، كما سنحاول أن نتعاون مع الجميع من أجل أن نقف صفا واحدا ضد الابتذال".

"فى هذه الحملة نأمل أن يعى الجميع أن تراث الفنانين هو تراث لمصر فى النهاية، وأن الدولة المصرية أولى به، لأنها باقية ما بقى الزمان، ومن حق فنانيها أن يصيروا كذلك، ومن حق الأجيال القادمة أيضا أن ترى على جمالها وفنا دليلا".

"فى تلك الحملة سنقدم الاقتراحات، ونناقش الأفكار، ونقترح الحلول، ونتبنى المشروعات ونطرق كل الأبواب، وسنراعى أن نستمع إلى كل الأطراف، وأن نصل إلى نتيجة يرضاها الله وينعم بها الوطن".

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كل مصرى مدعو، كل محب لمصر مدعو، كل الفنانين والمثقفين والسياسيين والمهنيين فى كل مكان وزمان مدعو

والله والوطن من وراء القصد