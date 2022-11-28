شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عادل في ندوة تكريمه بشرم الشيخ: أحب خشبة المسرح وأتمنى أن تصبح بناتى فنانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مؤتمرًا صحفيًا، للفنان ميدو عادل كأحد مكرمين الدورة السابعة من المهرجان، وذلك بحضور رئيس المهرجان مازن الغرباوي، والفنان مجدي كامل، والفنان حسن العدل، والدكتور سيد خاطر، والمخرج ناصر عبد المنعم، والفنانة أمل الدباس، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر.

وفي البداية قال الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر: محمد عادل هو فنان طموح من عائلة فنية بدأ ممارسة الفن وهو في عمر 3 سنوات، وهو من أسرة فنية قدم العديد من الأعمال المسرحية لعل أخرهم عرض "الوصية" مع المخرج خالد جلال ، وعرض سيد درويش .

ومن جانبه قال الفنان ميدو عادل: إحساس غريب وانا أجلس أمام قامات كبيرة مثل هذه القامات، وقبل أي شيء أحب أن أشكر والدي ووالدتي "عادل وسمر" الذي تقابلوا في قصر ثقافة شبرا الخيمة وحصلت قصة الحب بينهم، وتزوجا وأنجبا ثلاثة أبناء فاطمة وأنا وحنان، وأتذكر أن والدتي كانت تأخذنا للمسرح ونحن أطفال رضع، فتعلمت الحبو أنا وفاطمة أختي التي تكبرني علي خشبة المسرح، لذلك أنا أحب خشبة المسرح وأتمني أن تصبح بناتي فنانين.

وتابع ميدو: في العامين الماضيين قدمت مسرحية حب رايح جاي ، ومن بعدها قدمت الوصية مع خالد جلال تزامنا مع تقديمي سيد درويش وكان ميكس جميل للغاية، فسيد درويش كان حلم من أحلامي التي أود تقديمها في التلفزيون وعندما عرض علي في المسرح وافقت لأني من عشاق سيد درويش وشعرت حينها أنني عدت كفنان هاوي، المسرح فن عندما تستمتع به ستشعر بالسعادة ، وكنت دائما أحاول أن أتعلم منه.

ومن جانبه قال المخرج خالد جلال، عندما تري محمد عادل تشعر بعنوان الرضا، فهو تربي في منزل كله فن وفنانين، والرضا من وجهة نظري هو من يفرق بين ممثل وممثل آخر، هناك مشهد قدمه محمد عادل في مسلسل طريقي خير دليل علي كلامي وهو المشهد الأخير في المسلسل عندما ظهر طيفه لأخته شيرين عبد الوهاب وهو يسير في ممر ووجه مليء بعلامات الرضا، عندما كنت أحضر لمسرحية الوصية كنت أضع أكثر من ممثل للدور إلا دور الشهيد كنت حاسم أمره من البداية فهو دور محمد عادل التي تشعر وكأنه واحداً من بيتك.

وقال الفنان مجدي كامل لمحمد عادل: انت التلميذ النجيب الذي تفوق علي الاستاذ، الرضا الذي داخلك يظهر علي وجهة، ونصيحتي إياك أن تحبط أو أن يقلل أحد من قدراتك.

يذكر أن، دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.