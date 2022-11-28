شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة جديد لجمعية نقاد السينما المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب أعضاء جمعية نقاد السينما المصريين مجلس إدارة جديدا لإدارة الجمعية خلال السنوات الأربع المقبلة، ويتشكل المجلس من أحمد شوقي رئيسًا، رشا حسني نائبًا للرئيس، رامي المتولي سكرتيرًا عامًا، خالد عبد العزيز أمينًا للصندوق، وعضوية كل من محمد سيد عبد الرحيم وأمنية عادل وزين العابدين خيري.

الانتخابات أقيمت ضمن اجتماع الجمعية العمومية السنوي والذي استضافه مقر الجمعية بوسط البلد، وهي أول انتخابات تقام منذ عام 2016 بعد توفيق أوضاع الجمعية القانونية وفقًا لقانون العمل الأهلي الجديد رقم 149 لسنة 2019. وقد شهدت الانتخابات إقبالًا كبيرًا بحضور 45 عضوًا من بين 55 لهم حق التصويت.

من بين عشرة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة اختارت الأغلبية الأعضاء السبعة وجاءت أصواتهم كما يلي: رامي المتولي (43) خالد عبد العزيز (43) أحمد شوقي (39) أمنية عادل (36) محمد سيد عبد الرحيم (36) زين العابدين خيري (35) رشا حسني (29). ثم أقيم الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لانتخاب المكتب التنفيذي للجمعية، وأسفر بالتزكية عن اختيار أحمد شوقي رئيسًا، رشا حسني نائبًا للرئيس، رامي المتولي سكرتيرًا عامًا، خالد عبد العزيز أمينًا للصندوق.

ويستمر عمل مجلس الإدارة المنتخب حتى انتهاء دورته في النصف الثاني من عام 2026.

هذا وتحتفل جمعية نقاد السينما المصريين حاليًا بالذكرى الخمسين لتأسيسها عام 1972، وهي الجمعية الرسمية التي تجمع جهود نقاد السينما المصريين، والتي تمثل السينما المصرية منذ تأسيسها في الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، كما أنها عضو مؤسس في الفيدرالية الأفريقية للنقاد (فاك)، وتشارك بشكل نشط في أغلب المهرجانات والأحداث السينمائية التي تقام محليًا وإقليميًا ودوليًا.