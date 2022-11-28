شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يدعم حملة الخليج 365: "لن يضيع" فكرة رائعة لحفظ تراث رموز مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير الغناء العربي هاني شاكر لـ ”الخليج 365”، دعمه للحملة التى أطلقها الخليج 365 للحفاظ على تراث رموز مصر "لن يضيع"، قائلا، "إنها فكرة رائعة للحفاظ على تراث نجومنا من الضياع"، مؤكدا دعمه للفكرة، وأنه سعيد لإطلاق تلك الحملة من خلال الخليج 365 للحفاظ على ما تبقى من أرشيف وتراث النجوم الذى يتعرض للضياع بسبب عوامل الزمن أو الإهمال في بعض الأحيان.

وأطلق الخليج 365 حملة "لن يضيع" إيماناً بأن الفن والثقافة والإبداع من أهم عوامل قوة مصر وشعبها، حيث تشكل تلك القيم النبيلة "رأس المال الرمزي" لمصر على مر العصور، فمصر حاضرة في الوجدان العالمي دائمًا وأبدًا بفضل منجزها الحضاري، ومصر حاضنة دائمًا وأبدًا لكل ما هو جميل بفضل ميراثها الجمالي المتجدد، ولعل هذا هو السبب الرئيسي فيما نراه من حزن كبير حينما يضيع تراث فنان ما أو تختفى آثاره، وفى الذاكرة القريبة ما حدث ما الفنان الكبير الراحل "سمير صبرى" وفى الذاكرة البعيدة عشرات بل مئات الأسماء التى عانت من نفس المصير.

ومن أجل هذا أطلق ”الخليج 365” أكبر حملة للحفاظ على تراث رموز مصر من فنانين ومبدعين ومثقفين ورياضيين وعلماء وأكاديميين، وجاء نص الحملة، "نحن إذ نحاول أن نتتبع آثار هؤلاء فى كل مكان إنما نتتبع آثار وطن أثر فى عالمه وتأثر به، وتراث أمة صاغت وجدانها بما استطاعت من الجمال سبيلاً".

"فى هذه الحملة نحاول أن نقدم التقدير للأحياء، ونقدم التكريم للراحلين، ونقدم وطننا لأجيال مقبلة ربما لم تتح لها فرصة للاطلاع على رموز مصر عن قرب".

"فى هذه الحملة سنحاول أن نشكل وعيا جديدا بأهمية تراث الفنانين الذى يعد شهادة على عصرهم وشهادة لعصرهم، كما سنحاول أن نتعاون مع الجميع من أجل أن نقف صفا واحدا ضد الابتذال".

"فى هذه الحملة نأمل أن يعى الجميع أن تراث الفنانين هو تراث لمصر فى النهاية، وأن الدولة المصرية أولى به، لأنها باقية ما بقى الزمان، ومن حق فنانيها أن يصيروا كذلك، ومن حق الأجيال القادمة أيضا أن ترى على جمالها وفنا دليلا".

"فى تلك الحملة سنقدم الاقتراحات، ونناقش الأفكار، ونقترح الحلول، ونتبنى المشروعات ونطرق كل الأبواب، وسنراعى أن نستمع إلى كل الأطراف، وأن نصل إلى نتيجة يرضاها الله وينعم بها الوطن".

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كل مصرى مدعو، كل محب لمصر مدعو، كل الفنانين والمثقفين والسياسيين والمهنيين فى كل مكان وزمان مدعو

والله والوطن من وراء القصد