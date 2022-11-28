شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين تجسد دور ابنة خالة هند صبرى فى مسلسل "مهب الريح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة نهى عابدين مشاهدها الأخيرة في مسلسل "مهب الريح" مع النجمة هند صبرى المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه قبل شهر رمضان المقبل، حيث يتبقى لها يومان تصوير فقط وتودع العمل بالكامل، وتجسد نهى خلال أحداث العمل دور ابنة خالة هند صبرى ويمران بالعديد من المواقف.

ويسجل "مهب الريح" التعاون الثانى بين نهى عابدين وهند صبرى بعد مسلسل "حلاوة الدنيا" الذى تم عرضه عام 2017 وحقق نجاحًا كبيرًا وجسدت نهى في العمل دور أخت هند صبرى، وشارك في بطولته ظافر العابدين، حنان مطاوع، هانى عادل، أنوشكا، مصطفى فهمى، أنوشكا، أحمد حاتم، سلمى أبو ضيف، عايدة رياض، ياسمين غيث وإخراج حسين المنباوى.

مسلسل "مهب الريح"، مكون من 45 حلقة، من إخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيي، وهو العمل المأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife، وبطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

وتنتظر نهى عابدين عرض مسلسل "آخر دور" المكون من 12، على احدى المنصات الرقمية بعد غد الخميس، والعمل بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، إبراهيم السمان، ميمى جمال، مريم الخشت، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وتدور الأحداث في إطار تشويقى مثير.

كما تشارك نهى في بطولة فيلم "يوم 13" المرشح للعرض في السينمات خلال موسم رأس السنة، حيث تم الانتهاء من تصوير منذ أكثر من عامين، وتأجيل بسبب عمليات الجرافيك والمؤثرات البصرية استغرقت وقتاً طويلاً لاسيما وأنه تم تصوير بطريقة الـ 3D، والفيلم بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله