شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يشارك بالغناء فى أغنية عربية صينية بعنوان "إحنا الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح الفنان حمادة هلال لعمل غنائى فنى مشترك مشترك بإسم "إحنا الحياة" وتتحدث الأغنية عن الصداقة والتعاون بين الشعوب والإخوة وعدم التمييز بين الناس والتقدم يدًا بيد وإظهار العلاقات الودية المتمثلة في ترابط المصير بين الشعوب العربية والشعب الصينى والتعاون بينهم فى السراء والضراء، ويعد هذا التعاون هو الأول من نوعة بين قناة رسمية صينية وبين مطرب عربى مصرى .

وعن الترشيح قال حمادة إنه سعيد بهذا الترشيح خاصة أنه من دولة عظمى ومن قناة صينية رسمية كبيرة لها انتشار واسع فى الصين والوطن العربى وأضاف انه تحمس لهذه الأغنية لأنها تدعو الشعوب العربية والصين إلى المحبة والاخوة والصداقة والسلام وأن يكون بينهما تعاون فى كل المجالات التجارية والفنية والانسانية تحت شعار مستقبل واحد خاصة وان العرب والصين بينهم علاقات تاريخية وتجارية منذ الاف السنين

أغنية "إحنا الحياة" يشارك فيها بالغناء المطرب حمادة هلال ممثلا للدول العربية والمطربة الصينية "ما يه" وتشتهر فى العالم العربى بإسم عائشة الصينية.

"إحنا الحياة" كلمات الشاعرة المصرية سلمى رشيد الحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين وشارك فى كتابة الكلمات الصينية: وو يوان يوان وسوف يتم تصويرها قريبا .