شكرا لقرائتكم خبر عن أمل الدباس في ندوة تكريمها بشرم الشيخ للمسرح: بدأت مشوارى كمغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، مؤتمرًا صحفيًا لتكريم الفنانة الأردنية أمل الدباس، بحضور رئيس المهرجان، والفنان مجدي كامل، والفنان ميدو عادل، والمخرج خالد جلال، والفنان حسن العدل، والدكتور سامي الجمعان، والفنان أحمد أبو رحيمة، والمخرج ناصر عبد المنعم، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر.

وبدأ المؤتمر الصحفي بكلمة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر قائلاً: مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي دائما ينتقي المكرمين في كل دورة، وإختيار النجمة الكبيرة أمل الدباس هو إختيار في محله، وأعتقد أنه تأخر قليلاً، فعندما بدأت في البحث عن مسيرتها الفنية أكتشفت فنانة شاملة تمتلك مسيرة فنية متنوعة في الفن، وصل رصيدها لأكثر من 130 عملاً بين المسرح والتلفزيون وغيرهم.

ومن جانبه قال الفنان مازن الغرباوي: تتشرف إدارة المهرجان أن تهدي درع الفنانة سميحة أيوب التقديرية للنجمة الأردنية الكبيرة أمل الدباس، فهي لها مسيرة كبيرة وعظيمة لسيدة مسرح حقيقي، مسيرتها ملهمة بها محطات فنية كبيرة ولكن علي الصعيد الإنساني هي سفيرة للإنسانية لما تحمله من محبة للجميع، وهي متبنية المهرجان منذ الدورة الأولي فهي تتعامل مع كل العاملين بالمهرجان بمنطق الأم.

وقالت الفنانة الأردنية أمل الدباس : بداية مشواري تاني كان من خلال المدرسة فكنت مسئولة عن الاذاعة المدرسية، وأكتشف والدي ووالدتي الموهبة التي أمتلكها، والمفاجأة أنتي بدأت كمغنية في كورال الإذاعة المدرسية، وبعدها عملت في الدراما الإذاعية، وقدمت عمل عربي لسميرة بارودي وكانوا يبحثون عن بنت صغيرة تشبهها لتقوم بدورها وهي صغيرة وبالفعل وقع الإختيار علي وقدمت الدور، وعلي مستوي الغناء شاركت في فرقة النغم العربي، والدوبلاج كانت محطة مهمة في الأردن وكان دوبلاج الأعمال الكرتونية ترسخ القيم والمبادئ لدي الأطفال، لذلك عزفت حاليا عن تقديم ذلك بسبب تغير الهدف.

يذكر أن، دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.