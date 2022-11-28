شكرا لقرائتكم خبر عن 15 عامًا على عرض "هى فوضى" آخر أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 15 عامًا على عرض فيلم "هي فوضى"، الذى انطلق فى السينمات بمثل هذا اليوم 28 نوفمبر من عام 2007، والفيلم ما زال محفور في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وخصوصا الدور الذى قدمه النجم الراحل خالد صالح وكلمته الشهيرة في الفيلم "اللى مالوش خير في حاتم"، كما كان "هى فوضى" آخر أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين.

وفيلم هي فوضى، من بطولة خالد صالح، منة شلبي، يوسف الشريف، هالة صدقي، هالة فاخر، أحمد فؤاد سليم، عمرو عبد الجليل، درة، سيف عبد الرحمن، ماهر عصام، عبدالله مشرف، شادي خلف، أحمد سامي عبدالله، حمدي السخاوي، نادية العراقية، حنان يوسف، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف وسيناريو وحوار ناصر عبد الرحمن، وإخراج يوسف شاهين وخالد يوسف.

وتدور قصة الفيلم عن أمين الشرطة حاتم، الذي يلعب دوره خالد صالح، ويحب نور منة شلبي بجنون مرضي، حتى أنه حينما يكتشف حبها ليوسف الشريف يغتصبها، ومن ثم تبحث هي عن من ساعد حاتم في اغتصابها لكي تثبت عليه التهمة، وينتهي الفيلم بانتحار حاتم.