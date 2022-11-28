بعمر ال 19 .. نجم برنامج ذا فويس كيدز يدخل القفص الذهبي

كتب امير فتحي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 05:47 مساءً - أعلن أمير عموري نجم برنامج ذا فويس كيدز في موسم عام 2016 عن زواجه ودخوله القفص الذهبي في مفاجأة لجمهوره ومتابعيه .

نشر أمير عموري عبر حسابه على موقع “انستجرام” مجموعة من الصور من احتفاله بزواجه، والتي حرص بها على إخفاء وجه وملامح زوجته .

وكتب “عموري” في تعليقه على الصور معربا عن سعادته بالزواج: “رزقني الله بِك، وأيقنتُ أنكِ أجمل أرزاقي .. ما في مبروك يا حبايبي” .

يذكر أن أمير عموري يبلغ من العمر 19 عاما، من مدينة إدلب السورية، وكان قد شارك في برنامج ذا فويس كيدز وهو بعمر ال 13 عاما ضمن فريق الفنان تامر حسني .