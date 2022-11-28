مراد مكرم يحذر الجمهور من مشاهدة هذه الحلقة من مسلسل “الغرفة 207”

كتب امير فتحي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 05:47 مساءً - وجه الفنان مراد مكرم نصيحة إلى جمهوره ومتابعيه بعدم مشاهدة الحلقة السابعة من مسلسل “الغرفة 207” والتي أصبحت متاحة على منصة “شاهد vip” ليلا .

ولفت “مكرم” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أن سبب هذه النصيحة يرجع إلى احتواء الحلقة لمشاهد رعب جعلت جسمه يقشعر على حد وصفه .

فكتب في منشوره: “نصيحة بجد .. اللي لسه ما شفش الحلقة السابعة من غرفة 207، ما يشوفهاش بالليل، خليها الصبح أحسن” .

وتابع مراد مكرم: “ده أنا قاري المسلسل وممثل معاهم واتخضيت، جسمي قشعر .. نصيحة بلاش بالليل وقد أعذر من أنذر” .

يذكر أن مسلسل “الغرفة 207” مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق .. ويشارك في بطولته كلا من الفنانين: محمد فراج، ريهام عبد الغفور، ناردين فرج، مراد مكرم، كامل الباشا، يوسف عثمان، سلوى عثمان وغيرهم .. وكتابة تامر إبراهيم وإخراج محمد بكير .