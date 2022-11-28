كتب امير فتحي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 05:47 مساءً - وجه الفنان مراد مكرم نصيحة إلى جمهوره ومتابعيه بعدم مشاهدة الحلقة السابعة من مسلسل “الغرفة 207” والتي أصبحت متاحة على منصة “شاهد vip” ليلا .
ولفت “مكرم” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أن سبب هذه النصيحة يرجع إلى احتواء الحلقة لمشاهد رعب جعلت جسمه يقشعر على حد وصفه .
فكتب في منشوره: “نصيحة بجد .. اللي لسه ما شفش الحلقة السابعة من غرفة 207، ما يشوفهاش بالليل، خليها الصبح أحسن” .
وتابع مراد مكرم: “ده أنا قاري المسلسل وممثل معاهم واتخضيت، جسمي قشعر .. نصيحة بلاش بالليل وقد أعذر من أنذر” .
يذكر أن مسلسل “الغرفة 207” مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق .. ويشارك في بطولته كلا من الفنانين: محمد فراج، ريهام عبد الغفور، ناردين فرج، مراد مكرم، كامل الباشا، يوسف عثمان، سلوى عثمان وغيرهم .. وكتابة تامر إبراهيم وإخراج محمد بكير .
كانت هذه تفاصيل خبر مراد مكرم يحذر الجمهور من مشاهدة هذه الحلقة من مسلسل “الغرفة 207” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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