حقيقة ارتداء ميمي جمال الحجاب واعتزالها التمثيل

كتب امير فتحي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 05:47 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءا خلال الساعات القليلة الماضية حول ارتداء الفنانة ميمي جمال للحجاب واتخاذها قرارا باعتزال التمثيل .

وكشفت ميمي جمال حقيقة هذه الأنباء خاصة بعد تداول صورا لها بالحجاب في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي .

فقالت: “أنا بعد حوزي حسن مصطفى الله يرحمه قعدت أكتر من 5 أو 6 سنين مكنتش قادرة اشتغل وقعدت فترة في البيت، وعملت كذا عمرة وليا صور وأنا محجبة وأتشرف إن أنا أبقى محجبة بس الصور دي كانت أيام ما كنت بعمل العمرة مع جوزي” .

تابعت عن الاعتزال: “أنا معتزلتش .. فيه فترة سألوني بتشتغلي مبتشتغليش، قولتلهم أنا مش عايزة اشتغل خلاص فاعتبره إن ده اعتزال.. أنا بعد ما جوزت بناتي الحمد لله لقيت نفسي مبفهمش أفهم أي حاجة في الحياة إلا التمثيل، مبعرفش أعمل حاجة تانية” .

وأضافت ميمي جمال حول أسباب رجوعها إلى التمثيل: “أنا بقيت لوحدي، طب ما يبقى تسلية بالنسبالي، ثانيا ده رزق ده شغل، ثالثا أنا قاعدة بعمل إيه .. كل ده هو اللي رجعني تاني مكنش فيه اعتزال” .