شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أبو عوف تحيى ذكرى ميلاد شقيقتها مها: دائما في قلوبنا وأرواحنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة ميرفت أبو عوف، ذكرى ميلاد شقيقتها الفنانة الراحلة مها أبو عوف، التي تحل اليوم الموافق 28 نوفمبر، ونشرت ميرفت صورة عائلية قديمة مع مها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:ستظلى دائما في قلوبنا وأرواحنا يا حبيبتي حتى نحتفل سويا ببعت ليكى القبلات استمتعي مع جميع أحبائنا هناك."



ميرفت أبو عوف

وتحل ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مها أبو عوف، اليوم الإثنين 28 نوفمبر، تميزت الفنانة المصرية مها أبوعوف، بجمالها وطباعها الهادئة، وابتسامتها التى تخترق القلوب دون استئذان، وفازت بحب زملائها من الوسط الفنى، وقدمت خلال مشواره العديد من الأعمال الفنية التي سكنت بها قلوب محبيها.

الفنانة الراحلة تنتمي لأسرة فنية عريقة، حيث إن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت في بداية مشوارها مع شقيقاتها في فرقة الفور إم الغنائية التي أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت في بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزونية والمسرحية والإذاعية التي لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" و"غش الزوجية" و"أمير البحار" كما شاركت مها أبو عوف في كثير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها "الآخر" و"يتربى في عزو" و"راجل وست ستات" و"نسر الصعيد"