بعد القميص النسائي.. ويجز يرتدي “باروكة صفراء” في أحدث ظهور له ويثير غضب الجمهور! – شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - أثار مطرب الراب الشهير ويجز الجدل مجددًا، في أحدث ظهور له؛ حيث كان يرتدي “باروكة بشعر أصفر”، ونشر الصورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وجاء ظهور ويجز بهذا الشكل؛ بعد أزمة ظهوره الأخيرة بـ”قميص شفاف”، وانتقاد الكثيرين له؛ في محاولة منه لتقليد ستايل الفنان محمد رمضان، والذى اشتهر بمثل هذه الإطلالات.

ويجز ظهر مجددًا وهو يرتدي باروكة بشعر أصفر أثناء احتفاله بعيد ميلاد صديقه المخرج الشاب خالد مختار، ونشر الفيديو عبر خاصية الاستوى الخاص بموقع الصور الشهير انستجرام.

ويجز يتثير الجدل بقميص شفاف يصلح للجنسين

وتعرض ويجز مؤخرا لهجوم شديد من الجمهور وذلك بسبب ظهوره مؤخرا بلوزة سوداء من التول ومطرزة بالخرز اللامع، من تصميم أحد دور الأزياء الإيطالية الشهيرة من مجموعة خريف وشتاء 2022، وتتواجد في مجموعات الرجال والنساء و وصل سعر إلى 4050 جنيه استرليني، أي ما يعادل أكثر من 120 ألف جنيه مصري .

ولاقت إطلالة ويجز استياءا وانتقادات من جانب بعض المتابعين، فجاءت بعض التعليقات مثل: “هاي إطلالة ولا قلة قيمة لنفسه” و “تحت الصفر” و “شو هاد المسخرة اللي عاملها بنفسك” .

تعليق ويجز على قرار نقابة الموسيقيين بخصوص مطربي الراب

من ناحية أخرى، كشف مطرب الراب ويجز، عن رأيه في قرار نقابة الموسيقيين الأخير برئاسة الفنان مصطفى كامل، الذي يلزمهم بإحياء حفلاتهم بمصاحبة فرقة موسيقية تضم 6 عازفين.

وقال ويجز، خلال لقاءه في برنامج MBC trending، “معنديش مشكلة أطلع بفرقة، لكن مش ده اللي الناس بتحضر الحفلة عشان تسمعه”..وأضاف، “مش حاسس إن الناس خدت وقتها عشان تدرس القرار اللي قالته”.

وغاب الرابر ويجز، عن اجتماع النقابة حيث تم الإعلان عن ذلك القرار بسبب ظروف سفره للخارج، أوضح ويجز أنه لا يجد مشكلة في الغناء بمصاحبة فرقة موسيقية في الفترة القادمة.

حفل كامل العدد

كما أحيا مغني الراب ويجز، حفله في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدم المغني الشاب ويجز، مجموعة من الأغاني الخاصة به والتي تنال إعجاب جمهوره من الشباب العاشق لأغانيه.

بالرغم من ذلك غضب عدد من جمهور ويجز بسبب تركه الحفل قبل الموعد المحدد وأضحوا عن مدي سوء تنظيم الحفل.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل ويجز التذاكر بثلاثة فئات، Regular بسعر 350 جنيها، Fan Pit بسعر 550 جنيها، VIP بسعر 1200 جنيه.

علاء مبارك يعبر عن إعجابه بـ ويجز!

من ناحية أخرى، قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن مغني الراب ويجز له جماهيرية كبيرة، خاصة من الأجيال الجديدة التي تبحث عن كل ما هو جديد بعيدا عن الفن التقليدي، وهذا حقهم.

وأضاف علاء مبارك، في تدوينة: ويجز مطرب راب من خريجي الجامعة الأمريكية، صعد بسرعة الصاروخ وحقق نجومية كبيرة.

وتابع: تم اختيار ويجز من قبل مجلة فوربس ميدل إيست ضمن قائمة أنجح 50 مغنيا في 2021 بالعالم العربي، قصة نجاح.

أحمد مالك: أعتز بصداقة ويجز

قال الفنان أحمد مالك أثناء مشاركته بمهرجان القاهرة السينمائي :”فخور أنني في السنوات الأخيرة قدمت أكثر من فيلم شارك في العديد من المهرجانات وكان آخرها فيلم السباحتان والذي أظهر فيه كضيف شرف وأقدم شخصية سورية للمرة الأولى وهذا تحد لي كممثل أني أقدم أدوارا مختلفة عني .

وبالحديث عن صداقته بمطرب الراب ويجز قال مالك:”أعتز كثيرا بصداقة ويجز وهو من الشخصيات المقربة لي ، وأنا لا أعرف أغني ولكن فقط أمثل ونحاول مؤخرًا تقديم جزء جديد من “مسلسل بيمبو“.”

واستطاع ويجز أن يحتل في عالم الراب مكانة متقدمة في مصر والوطن العربي حيث قدم خلال العام الماضي بطولة مسلسل بيمبو بمشاركة أحمد مالك وهدي المفتي إخراج عمرو سلامة.

يُذكر أن ويجز طرح مؤخرا أغنية «أميرة» التي أصدرها بالتعاون مع الموزع الموسيقي أش، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

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