شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى يكرّم أيقونة السينما المصرية يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن تكريم نجمة السينما المصرية يسرا بجائزة اليُسر الفخرية الذهبية في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان الذي سيعقد في مدينة جدة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر، وستحصل يسرا على الجائزة إلى جانب المخرج البريطاني الشهير غاي ريتشي والممثل والمنتج الهندي الأسطوري شاروخان.

وسيتم تكريم المواهب الثلاثة البارزة لتقدير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما ومن المقرر أن يقام المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر ويعرض 131 فيلمًا من الأفلام الروائية والقصيرة من 61 دولة بأكثر من 41 لغة لمجموعة من صناع الأفلام الصاعدين والمتمرسين.

تعتبر الممثلة والمغنية ونجمة السينمائية وسفيرة النوايا الحسنة الفنانة يسرا، أيقونة الفن المصري والعربي، وواحدة من أكثر الأسماء شهرة في المنطقة بأكملها، متربعة على عرش الشاشة الفضية منذ أكثر من 50 عامًا، لعبت خلالها أدوار البطولة في العديد من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، وحيث ظهرت في أكثر من 100 فيلم، وتحظى أدوارها في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي قامت بأدائها بتأثير ملهم في الأجيال حتى يومنا هذا.

وبمناسبة الإعلان عن تكريم النجمة المصرية يسرا، علق محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قائلاً:" تعد النجمة المصرية يسرا واحدة من السيدات الرائدات في صناعة السينما، وهي شخصية ثقافية ملهمة في العالم العربي ويسرنا الاحتفاء بها وتكريمها جنبًا إلى جنب مع النجمين غاي ريتشي وشاروخان، تقديراً لإسهاماتهم الاستثنائية في عالم صناعة السينما، حيث يمثل الثلاثة دورًا مهمًا في هذا المجال، ونتطلع إلى استضافتهم والترحيب بهم في مدينة جدة ".