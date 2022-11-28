شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء سالم توضح لـ"الخليج 365" قصة عملية التجميل بوجهها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة وفاء سالم، الأيام الماضية بملامح مرهقة في وجهها بعد خضوعها لعملية غير ناجحة على حد قولها وبدت بملامح كبيرة فى السن، ثم اختفت للعلاج ونشرت صورة جديدة وظهرت بملامح صغيرة في السن وغاية في الجمال والشباب.

أوضحت وفاء سالم، قصة وجهها لـ الخليج 365 وقالت: "بقالى فترة مختفية عن السوشيال ميديا بعد العملية اللى بوظت وشى وطلعت اتكلمت في مداخلة هاتفية لأحد البرامج، وروحت لدكتور تانى وخلانى أحسن ووشى أحلى وبشكره جدًا، وبشكر كل ردود الفعل من جمهورى والحب اللى وصل ليا منهم، وليه التفت للمهاترات والكلام اللى مالوش لازمة، صورة التعب بانت حد لاعب فيها فوتوشوب ووضحت الكلام على صفحتى على فيس بوك وبشكر كل واحد بعتلى يطمئن عليا".

ونشرت الفنانة وفاء سالم صورة لها قبل إجرائها عملية التجميل بأيام عبر حسابها على فيس بوك، وقالت: على فكرة الصورة اللي فوق واضح الفوتوشوب التكبير في السن لأن الصورة اللي تحت كانت قبل العملية بكام يوم في فرح العالم الأثري الدكتور علي أبو دشيش".



