شكرا لقرائتكم خبر عن قصة فيلم "على ضفاف النيل" جمع شادية مع الممثل الياباني يوجيرو أشيهارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ذكرى رحيل دلوعة السينما الفنانة شادية، اليوم الاثنين، نشرت صفحة ستوديو مصر على فيس بوك، قصة الفنانة الراحلة شادية في فيلم على ضفاف النيل مع الممثل الياباني يوجيرو اشيهارا و الممثلة اليابانية ايزومي اشيكاوا.

وجاء في البوست:" الصورة من فيلم علي ضفاف النيل الفيلم كان انتاج مشترك عام 1963 بين مصر وشركة إنتاج يابانية قامت ببطولة الفيلم النجمة شادية رغم أنه كان من المفروض أنها الفنانة ليلى فوزي هي اللي تكون البطلة ولكن في النهاية تم اختيار شادية واللي اخرج الفيلم المخرج اليابانى كو ناكاهير، وقامت شادية في الفيلم بدور مغنية شعبية بتقابل رجل أعمال ياباني متورط مع عصابة دولية وبيحاول إنقاذ نفسه وبمساعدة المغنية المصرية بينجح في النهاية في إثبات براءته واستكمال رحلته إلى أوربا".

و"الفيلم كان إنتاج مشترك بين المنتج والمخرج الراحل حلمي رفلة وشركة نيكاتسو اليابانية، وكتب سيناريو الفيلم أيضاً السيناريست الياباني نوبوو يااوا وشارك في بطولة الفيلم من مصر كمال الشناوي وحسن يوسف ومحمود المليجي و شارك فيه من اليابان يوجيرو ايشيهارا وإيزومي اشيكاوا ويوجي أوواكا و الفيلم دارت أحداثه في دول كتير منها فرنسا ولبنان ومصر واليابان، ولكن معظم أحداثه تم تصويرها في شوارع القاهرة".

وقدمت شادية حوالى 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً فى الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربى، وهى من أهم الفنانات فى تاريخ الدراما العربية.



