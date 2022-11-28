ريهام سعيد تهاجم المدافعين عن منة شلبي

كتب امير فتحي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - علقت الإعلامية ريهام سعيد على واقعة القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة الدولي قادمة من نيويورك، وذلك لحيازتها مواد مخدرة تضم 12 كيسا من مخدر الماريجوانا وسيجارتين من نفس نوع المخدر وماكينة طحن ماريجوانا وفقا لما جاء في التحقيقات .

قالت ريهام سعيد في حلقة برنامجها “صبايا الشمس” المذاع عبر قناة “الشمس”: “مش عايزة أتطرق للموضوع ده ومش هجيب سيرة أسامي حد عشان أنا مش بحب الفضايح ولما بنطلع حاجات في التليفزيون بيبقى برضا الناس، اللي بتبقى عايزة تقلب موضوعها رأي عام فبتتكلم” .

تابعت: “السادة الإعلاميين اللي بيدافعوا عن فنان أو حد وقع في ورطة ما دافعوا زي ما انتو عايزين، بس متطلعش تقول أصل الماريجوانا دي مش مخدرات أو الشيكولاتة اللي بالحشيش دي مش مخدرات وأصل نسبة مش عارفة إيه دي مصرح بيها برة” .

أضافت “سعيد “: “مصرح بيها برة ولا جوة احنا ملناش دعوة لإن أنا ابني بيتفرج عليك، في الآخر دي مخدرات ولو ملهاش أثر تبقى إدمان شديد ليها أثر نفسي عالي جدا وكل دكاترة علم النفس عارفة كده .. في الآخر هي كيميا بتدخل المخ فهي مضرة جدا” .

واختتمت ريهام سعيد: “مينفعش اطلع أقول إنها عادية .. من فضلكم لإن دي رسالة الناس كلها بتاخدها، مش عشان أدافع عن حد أوصل رسالة للناس كلها غلط” .

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيل الفنانة منة شلبي بعد استجوابها وإنكارها لحيازتها هذه المواد المخدرة ودفعها لضمان مالي قدره 50 ألف جنيه .