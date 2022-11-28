مصطفى كامل يطلب الدعاء من جمهوره

كتب امير فتحي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - كشف نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل عن تعرض زوجته لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى وخضوعها لعملية جراحية . نشر مصطفى كامل صورة من داخل غرفة بأحد المستشفيات عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري . وكتب الفنان المصري في تعليقه على الصورة مطالبا الجمهور بالدعاء لزوجته: “ربنا يقومك بالسلامة يا أغلى الناس، زوجتي في غرفة العمليات .. دعواتكم” .

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