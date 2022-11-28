كثيرون لا يعلمون صلة القرابة التي تجمع الفنانة علا رامي بـ شريهان والمفاجأة في نجلها الفنان الشهير!!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - كثيرا ما نسمع أن هذا النجم من عائلة فنية دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني أنه من أقارب شخص مشهور. يزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم ببعضم البعض، منهم من سبق وكشف عنها في حواراته التلفزيونية، ومنهن من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها.

ومن بين هؤلاء الفنانة علا رامي والنجمة شريهان، اللتان جمعتهما صلة قرابة، حيث أن الأولى تزوجت من الممثل إيهاب خورشيد الذي ينتمي لعائلة “خورشيد” الشهيرة، والتي تنتمي إليها النجمة شريهان؛ وأنجبت علا من زوجها الأول نجلها الوحيد والذي أسمته “عمر” على اسم عمه الموسيقار الكبير الراحل “عمر خورشيد“

صورة نادرة لعائلة خورشيد

من هو إيهاب خورشيد؟

الفنان الراحل إيهاب خورشيد نجل أحمد خورشيد أحد مشاهير التصوير السينمائي، وشقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد الذي لقي مصرعه في حادث غامض عام 1981. وهو أيضًا نجل المنتجة الشهيرة إعتماد خورشيد.

صورة من زفاف علا رامي وزجها الأول إيهاب خورشيد

الفنان الراحل إيهاب خورشيد اشتهر خلال فترة الثمانينات بعدما شارك في عدّة أعمال، منها أفلام “أولاد الملجأ”، و”صاحب الإدارة بواب العمارة” و”عودة الهارب”.

علا رامي وإيهاب خورشيد ونجلهما عمر خورشيد الصغير

تزوج الفنان إيهاب خورشيد من علا رامي شقيقة الفنانة سحر رامي، وأنجب منها ابنهما الوحيد الفنان الشاب عمر خورشيد، ثم تزوَّج من الفنانة نغم فتوكي، التي ترتبط بصلة قرابة مع الفنانة والمطربة الراحلة وردة الجزائرية.

وكانت الفنانة علا رامي قد أكدت خبر وفاة زوجها السابق إيهاب خورشيد ووالد ابنها الفنان الشاب عمر خورشيد.

شريهان وحقيقة إنكار “عائلة خورشيد” نسبها

في لقاء تلفزيوني قديم لشريهان تحدثت عن والدتها والتي تزوجت في سن صغير من مدير التصوير أحمد خورشيد وأنجبت منه أبنائها جيهان وعمر خورشيد، وبعد أن تزوج عليها انفصلت عنه لتتزوج من رجل أخر، ثم انفصال وزواج من والد شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني.

شيريهان وأخيها من جهة والدتها الموسيقار الراحل عمر خورشيد

وكانت والدتها السيدة عواطف هاشم، تزوجت الشلقاني عرفيا لتحمي ابنها عمر خورشيد من زوجها الأول من الالتحاق بالتجنيد، فهو مريض بمرض نادر يستلزم علاج دائم، فاضطرت للزواج عرفياً ثم أنجبت شريهان ولم تبلغها بالحقيقة.

وقالت شريهان: “ابنك عيان متتجوزيش لا عرفي ولا رسمي، مكنش المفروض أجي خالص الدنيا، أنا دخلت وأنا في سن صغير في أزمة مع عمي عشان الميراث”.

وأوضحت إنها عرفت بأن والدها هو أحمد عبد الفتاح الشلقاني وهي في عمر الـ 11 عام، وفي اليوم الذي اعترفت فيه والدتها بالأمر أخبرتها أنه توفى فلم تستطع أن تلتقي به كوالد لها.

وتعترف أنها في هذه الفترة لامت والدتها كثيرا وغضبت منها وكانت ستكرها فهي دفعت ثمن لم يكن يجب أن تدفعه فإذا كان شقيقها مريض ووالدتها تخشى عليه لم يكن عليها أن تتزوج أو أن تنجبها.

وعاشت شريهان في طفولتها مشاكل كثيرة فكان هناك قضايا مع أسرة والدها من أجل إثبات نسبها، كما كانت صغيرة ووقفت أمام عمها في القضاء من أجل الميراث.

و قامت الأم برفع القضايا على عائلة الأب حيث أتهموها بالكذب و أنها طامعة في ثروة العائلة و لكن هذا الصراع أنتهى عام 1980 أي عندما تمت الفنانة 16عاماً.

أفراد عائلة خورشيد

وتتكون عائلة عمر خورشيد من الأب مدير التصوير السينمائي الكبير أحمد خورشيد والأم السيدة عواطف هاشم، والأخت الكبرى جيهان خورشيد الشقيقة الوحيدة لعمر، وهويدا أخته من والدته والأخت الصغرى والفنانة شريهان أخته أيضاً من والدته. ومن والده الفنان إيهاب خورشيد نجل المنتجة إعتماد خورشيد والزوجة الثانية لأبيه.

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