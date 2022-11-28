موعد خروج الفنانة أنغام من المستشفى

كتب امير فتحي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - كشف الموسيقار محمد علي سليمان في تصريحات له عن موعد خروج ابنته الفنانة أنغام من المستشفى التي دخلت إليها إثر تعرضها لأزمة صحية في الأيام الماضية .

فقال محمد علي سليمان إن أنغام من المقرر أن تغادر المستشفى اليوم الإثنين بعد استقرار حالتها الصحية، مشيرا إلى أن ابنته سوف تطمئن الجمهور عليها وتشكرهم على الاهتمام بها خلال الساعات المقبلة .

وفي سياق متصل كان قد تحدث “عمر” نجل الفنانة أنغام عن تطورات الحالة الصحية لوالدته في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة “ON” بأن حالتها مستقرة وهناك تقدم وتحسن في وضعها، ولكنها لم تتعاف بشكل كامل وحركتها ما زالت خفيفة جدًا .

وتابع عمر أن أنغام تعتمد في التغذية على المحاليل الطبية ولا تستطيع تناول الطعام، وأنه في خلال ساعات سوف يتم تقييم الحالة، مضيفا: “إذا كانت الحالة جيدة، فستبدأ تناول جرعات من الطعام والمياه بداية من الغد” .

فيما لفت إلى أنها كانت قد أجرت جراحة مؤخرا وبعد مغادرتها المستشفى شعرت بآلام اضطرتها للعودة للمستشفى مجددًا ليتم إجراء جراحة جديدة لها بشكل عاجل .

وعن حالة أنغام النفسية علق عمر قائلا: “أمي صبورة وتتحمل الألم لآخر لحظة، وأكيد زعلانة لتعطل حفلاتها وتصويرها لكن صحتها أهم .. أي حد عايز يتطمن على أمي يكون ذلك عن طريق الأطباء المعالجين أو من خلالي وهذا هو طلبها اليوم”