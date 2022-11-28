فنانة مصرية كانت السبب في عودة الزعيم عادل إمام للشاشة مرة أخرى.. فمن هي؟

كتب امير فتحي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، أثناء تكريمها فى قصر السينما، قبل عامين إنها سبب عودة عادل إمام لمجال الدراما من خلال مسلسل “فرقة ناجي عطا الله“، وهى التى أقنعته بالعودة إلى الشاشة التليفزيونية وبالفعل وافق مباشرة.

وكان ذلك من خلال إنتاجها لمسلسل بعنوان “فرقة ناجي عطا الله ” واوضحت ذلك قائلة :”أنا جريت ورا عادل إمام عشان يوافق على المسلسل دا لحد ما وافق فعلًا”.

وتابعت سميرة أن هناك شركة منتجة أخرى سعت للاشتراك معها في الإنتاج، وبعد عدد من محاولات تلك الشركة وافق زوجها المنتج الكبير صفوت غطاس.

مسلسل فرقة ناجي عطالله – 2012 م

وأضافت الفنانة القديرة أنها تعتز بالأعمال الفنية التى قدمتها مع كبار النجوم والتى حققت جميعها نجاحا كبيرًا،

وبعد ذلك أصبح”فرقة ناجي عطا الله” هو المسلسل الذي أعاد الزعيم عادل إمام للدراما بعد غياب سنوات كثيرة .

مسلسل فرقة ناجي عطا الله

مسلسل فرقة ناجي عطا الله، الذي شارك به الزعيم عادل امام إلى جانب مجموعة من النجوم الشباب، ودرات احداثه حول ناجي الذي يعود إلى مصر بعد سنوات من العمل كملحق بالسفارة المصرية في تل أبيب وتجميد أرصدته من قبل الحكومة الإسرائيلية والاستغناء عن خدماته فيكون فريقه الخاص من أجل العودة لإسرائيل مجددا وسرقة أكبر بنوك تل أبيب.

ويعد ابطال مسلسل فرقة ناجي عطا الله كلا من النجوم عادل امام وانوشكا، نضال الشافعي، محمود البيزواي، عمرو رمزي احمد التهامي، وغيرهم من النجوم البارزين في مصر، والعمل من إخراج رامي إمام وتأليف يوسف معاطي.

عودة عادل إمام إلى السينما

وعلى الصعيد السينمائي، يستعد الزعيم خلال الفترة المقبلة للتعاون مع إبنه محمد إمام في فيلم الواد وأبوه، ويعتبر هذا الفيلم هو العمل الفني الذي سيعيد عادل إمام للسينما بعد غياب اثني عشر 12 عامًا.

وخلال الفترة الحالية يقوم مؤلف العمل بوضع التفاصيل النهائية الخاصة بقصة الفيلم، وبعدها سيقوم باقي صناع العمل بإعداد التحضيرات الخاصة بلوكيشن التصوير. وهذا ما أكده شقيقه المنتج عصام إمام

وغاب الزعيم عادل إمام عن الماراثون الرمضاني هذا العام، وكذلك غاب عن المنافسة في الموسم الرمضاني 2021

وكانت آخر أعمال الفنان عادل إمام “مسلسل فلانتينو” الذي قدمه خلال موسم رمضان 2020، وشاركه في بطولة العمل كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وعدد آخر من النجوم الشباب.

شائعات عن وفاة عادل إمام:

من جهة ثانية، علّق المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، على حقيقة وفاة الفنان، بعد تداول أنباء عن وفاته على مواقع السوشيال ميديا.

وعبّر شقيق الزعيم عادل إمام عن استيائه من تلك الشائعات المزعجة، وقال أن الزعيم يتمتع بحالة صحية جيدة، ويقضي وقته وسط أحفاده ومحبيه داخل منزله.

وأوضح عصام إمام أن الزعيم يشارك مع أبنه محمد عادل إمام في فيلم يحمل اسم «الواد وأبوه»، ومن المقرر بدء التجهيزات الأخيرة للعمل وانطلاق التصوير بعد طرح الفنان محمد إمام فيلم عمهم في السنيمات.

مؤخرًا، أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحافية خاصة لأحد المواقع المصرية أن الخبر الذي انتشر يفيد بوفاة عادل إمام ودخوله في غيبوبة شائعة، نافيا كل ما يتم تداوله ومؤكدا أن “الزعيم” بخير وصحة جيدة.

هذه الشائعة لم تكن الاولي التي تعرض لها الزعيم عادل إمام، فمنذ عده أسابيع انتشر اشاعه اصابه الزعيم بمرض الزهايمر وتدهور وضعه الصحي.

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