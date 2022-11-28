شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج مجدى أبو عميرة ينتهى من أداء مناسك العمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج الكبير مجدى أبو عميرة من أداء مناسك العمرة ونشرعلى صفحته بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة له من أمام المسجد الحرام بعد تأدية المناسك معلقًا: "بعد غياب عن الفيسبوك.. يسعدني أن يكون أول بوست لي عن زيارة أطهر بقاع الأرض الكعبة المشرفة.. وكم كانت فرحة الجميع بعد فترة الإغلاق بسبب كورونا وفرحتي أيضًا بالزيارة بعد رحله الحج التي كانت في سنة 2017 ربنا يوعد الجميع".



مجدى ابو عميرة

يذكر أن قال المخرج مجدى أبو عميرة، إنه وافق على مسلسل ذئاب الحبل بسبب التيمة وعدم تناوله لقضية الثأر التى قتلت بحثا في الدراما، وإنه تناول كسر العلم للعادات والتقاليد في صعيد مصر، ولما عرضته على الشاعر عبد الرحمن الأبنودى، قال لى الناس فى الصعيد هيتفرجوا عليه على المصاطب، وفعلا في بعض القرى بالصعيد كان بيخلوا العزاء بعد انتهاء إذاعة المسلسل".

وأضاف أبو عميرة، خلال برنامج صاحبة السعادة، أنه أعجب بأداء الفنان صلاح عبد الله في مسلسل سمبل بعد المليون وإن الفنان صلاح عبد الله اختاره مؤلف مسلسل "ذئاب الجبل" لأداء شخصية حسني الدبيكي في المسلسل، و أن من قدريات المسلسل صلاح عبد الله لأنه عمل للدور بهجة واختياره للفنان أحمد عبد العزيز جاء بعد إعجابه بدوره في مسلسل "الوسية".