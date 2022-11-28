شكرا لقرائتكم خبر عن آرون تايلور جونسون العميل الأوفر حظًا لأداء جيمس بوند الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار تقرير جديد إلى أن الممثل العالمي آرون تايلور جونسون أصبح البديل الأنسب للعميل 007 جيمس بوند بعد مشاركته في اختبار سري حول الدور، ويبدو أن الممثل البالغ من العمر 32 عامًا قدم أداء قويًا في اختبار أمام المخرجة باربرا بروكلى، خلال اجتماعهم فى استوديوهات باينوود، وهو موطن لتصوير العديد من أجزاء جيمس بوند المليئة بالإثارة.

لم يكن النجم غريبًا على عالم الأبطال الخارقين الذين ينقذون العالم بعد أن ظهر في أفلام Kick-Ass ، Avengers: Age of Urtlon وGodzilla قبل أن يصبح أحدث مرشح لبوند حسبما أشار موقع metro.

وكان قد كشف صناع أفلام جيمس بوند عن شرط مهم حول اختيار العميل السرى القادم، خاصةً مع استمرار البحث وترقب الجمهور لإعلان اسم الممثل الذى سيؤدى دور عميل المخابرات الشهير خلفًا للنجم دانيال كريج، حيث لم يتم الكشف عن أى معلومات حول من سيكون جيمس بوند الجديد حتى الآن، لكن كشف أحد المنتجين مؤخرًا عن شرط مهم حول العميل السرى القادم.

تحدث مايكل ويلسون، أحد منتجى أفلام جيمس بوند، خلال مؤتمر فى معهد الفيلم البريطانى بلندن احتفالًا بمرور 60 عامًا على سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، وكشف عن شرط مهم حول اختيار العميل السرى الجديد، بعد انسحاب النجم العالمى دانيال كريج، الذى أنهى رحلته العام الماضى فى دور جيمس بوند مع فيلم "No Time To Die"، مشيرا إلى أن العميل الجديد لن يكون فى مرحلة الشباب.

دانيال كريج

وأضاف المنتج حسبما نشر موقع indiewire أن الممثلين الأصغر سنًا خرجوا من السباق عندما يتعلق الأمر بكونهم الخيار التالى فى دور عميل المخابرات السرى الشهير، قائلا: "لقد حاولنا النظر إلى الشباب فى الماضى، لكن محاولة تخيلها لا تنجح، لأن جيمس بوند رجل له هيبة ولديه بعض الخبرة"، موضحًا أنه شخص خاض الحروب، وليس طفلًا خارج المدرسة الثانوية يمكن التأثير عليه بسهولة.

وعلى جانب آخر من المقرر أن تكون خدمة البث المباشر من أمازون الموطن الجديد لجميع أجزاء أفلام جيمس بوند الـ 25 فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأقاليم الرئيسية الأخرى، بدءًا من 5 أكتوبر، حيث تعرض جميع أجزاء فيلم العميل 007 ابتداء من "dr no " و" From Russia With Love " إلى "Skyfall" و"No Time to Die " على Prime Video.

ووفقًا للتقرير الذى نشرته صحيفة "Variety"، كجزء من الاحتفال بالذكرى الستين لسلسلة الأفلام الشهيرة، تخطط شركة البث أيضًا لإصدار الفيلم الوثائقى "The Sound of 007" فى 5 أكتوبر القادم وفى نفس اليوم،"The Sound of 007: Live From the Royal Albert Hall"، وهو عرض حصرى تسجيل الحفل الخيرى الحى التى ستعرض على Prime Video.

أخرج مات وايتكروس "The Sound of 007"، الذى يسحب الستار عن الملكية الدائمة والعديد من الممثلين، من شون كونرى إلى دانيال كريج، الذى صور الجاسوس الخارق اللطيف على الشاشة.